Centro Histórico, cerrado sábado y domingo para evitar aglomeraciones

La Ciudad de México se queda en semáforo naranja. Con el propósito de ajustar las restricciones y evitar aglomeraciones, el gobierno capitalino anunció que la apertura de plazas comerciales será el 8 de julio y que replantea las medidas en el Centro Histórico, el cual permanecerá cerrado este sábado y domingo para reajustar su operación, ya que desde el martes se desbordó la gente en calles como Pino Suárez o Corregidora.

“Seguimos en semáforo naranja y la apertura de los centros comerciales y tiendas departamentales se pospone para el miércoles y, estamos trabajando con las asociaciones, con las cámaras (empresariales) para tomar una serie de medidas que nos permitan evitar que haya una concentración de personas que provoque contagios, hospitalizaciones”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia.

Federico Xolocotzi | El Sol de México

“No queremos que se desborde porque lo principal es la salud, esto que hemos avanzado a la fecha de no tener saturación hospitalaria, no queremos una reversión”, agregó la mandataria capitalina. De esta manera el gobierno revisará lo que se ha hecho bien y mal en esta transición gradual al semáforo naranja.

Por esto también se decidió en el Comité de Monitoreo del Semáforo Epidemiológico ajustar la operación del Centro Histórico, que reabrió el martes pasado y registró un desborde de personas en sus calles. Una primera determinación fue cerrar los comercios este sábado y domingo -a excepción de los considerados prioritarios, como es el caso de farmacias- y diseñar un nuevo plan de operación, así como aplicar una sanción de 15 días de suspensión aquellos establecimientos que no cumplan al 100% con las medidas sanitarias.

Federico Xolocotzi | El Sol de México

“El centro puede recibir hasta un millón de personas, ayer se desbordó la asistencia y muchos negocios no cumplieron con las medidas sanitarias, en el Comité de Monitoreo se hizo la reunión y se decidió revisar el esquema de operación del Centro, de tal manera que se toma la decisión de que sábado y domingo cierren y que el lunes se abra con mayor seguridad”, comentó. También indicó que este fin de semana se cerrarán las estaciones Zócalo y Allende de la línea 2 del Metro.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, detalló los aspectos en los que incumplieron los comercios de la zona y explicó que el uso de caretas en empleados de negocios del Centro Histórico se cumplió solamente en 50%; el uso del gel antibacterial en 75%; las filas de acceso controlado y dosificación en 40% y la señalética para determinar flujos al interior de los comercios en 60%.

Federico Xolocotzi | El Sol de México

Y proporcionó una lista de negocios que incumplieron: la Ferretería La Libra no respetó su día de cierre; una tienda Nike no respetó la sana distancia y sobrepasó el aforo; la tienda American Eagle no respetó su día de cierre; Martí Outlet no colocó señalética interior; personal de la tienda Deportivos Junior no usó caretas, lo mismo que la cafetería Cielito Querido.

El Banco Santander de la calles Bolívar no respetó la fila de dosificación; Nutrisa no respetó su día de cierre; Bancomer de Palma y 5 de mayo tampoco respetó medidas de sana distancia al exterior, lo mismo que la farmacia París.

Federico Xolocotzi | El Sol de México

La jefa de Gobierno expuso que también se hablará con los titulares de las 16 alcaldías para que verifiquen este fin de semana que los tianguis y bazares operen con todas las medidas sanitarias establecidas para evitar mayores contagios en la Ciudad de México.