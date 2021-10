Fabrican certificados de vacunación anticovid con PVC

Los certificados de vacunación anticovid, que el gobierno habilita un mes después de realizar el cuadro completo de inmunización, son impresos en tarjetas hechas de PVC (policloruro de vinilo), material que normalmente es usado para las tuberías instaladas en baños y cocinas del hogar.

Incluso, en redes sociales se comercializa este tipo de tarjeta, la cual indica tu nombre, CURP, fecha de aplicación de la primera y segunda dosis, la marca de la vacuna y su lote.

Omar Rocha, encargado del negocio ubicado en Antonio Plaz Número 7, esquina con Eje 3, en la colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, es uno de los locales que ofrecen estos servicios, los cuales lo han implementado debido a que la gente lo pide.

“Llevamos aproximadamente tres semanas imprimiendo estos certificados. Los hemos hecho porque han tenido bastante auge, lo hemos publicado en redes sociales y aquí físicamente, para la gente que necesita viajar o que se le hace más práctico. Esto ha sido una idea muy buena porque lo puedes portar en tu cartera, en una billetera o en un portatarjetas. Es algo que ha funcionado muy bien".

“Es una impresión en PVC que se hace a través de un proceso de transferencia de información, de calor. Este es un PVC especial para tarjeta. Tiene un tamaño convencional, como una tarjeta de crédito, tu credencial de elector; es la medida estándar de una de esas tarjetas”, explicó Rocha.

El costo de estas ronda entre los 70 y los 90 pesos de manera individual; sin embargo, puedes obtenerlos hasta en 15 pesos si lo adquieres al mayoreo; es decir, si compras más de 10 tarjetas, de acuerdo con el encargado del local marcado con el número siete.

“En 40 minutos podríamos tener un certificado listo. El PVC es la clave por cuestión económica, practicidad y por la selección de color que nos permite imprimir, pero podemos hacerlo también en metal. No descartamos que en algún momento lo hagamos en acero, lo podemos hacer, pero toma ya un tiempo más tardado”, indicó Rocha.

A la fecha, el gobierno federal no ha establecido como requisito que las personas tengan que presentar su certificado de vacunación para ingresar a algún lugar o para laborar en los centros de trabajo; sin embargo, para viajar a algunos países este se requiere.

Por ejemplo, según la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para ingresar a Francia los mexicanos tienen que comprobar “la existencia de un motivo imperioso de viaje y del certificado de vacunación (…) En caso de declaración falsa o de motivo no válido, se denegará el ingreso al país”.

¿Cómo saco mi certificado?

Para sacar tu certificado de vacunación tienes que ingresar a la página covid.salud.gob.mx y escribir tu CURP. Posteriormente tu certificado te llegará en formato PDF a través de tu correo electrónico que proporcionaste cuando realizaste tu registro de vacunación.

“La liga de descarga de tu certificado ya se envió al correo que registraste en mivacuna.salud.gob. Recuerda siempre revisar en la bandeja de entrada y correo no deseado. La liga de descarga caduca una hora y media después de enviada, para que no tardes mucho en revisar y descargarla. Si no has recibido el correo electrónico, pide la corrección de datos especificando el correo al que se deberá enviar la información”, se indica en la página luego de ingresar tu CURP.

En dado caso de que se genere un error o algunos de tus datos sean incorrectos, en el mismo correo electrónico te proporciona una liga en donde deberás describir la situación a aclarar.





