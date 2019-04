Chapultepec no se privatizará: AMLO

"No se va a privatizar el Bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales. No van a haber negocios inmobiliarios como era antes, al amparo del poder público. Eso ya se terminó", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el predio de 4 mil 799 metros cuadrados -perteneciente a la tercera sección- que, en resolución del Sexto Tribunal Colegiado, deberá ser devuelto a la Inmobiliaria Trepi.

Al responder en conferencia de prensa si la orden del juez era un intento por privatizar Chapultepec, el primer mandatario destacó: "Vamos a impedirlo por todos los medios. En el caso de la Ciudad de México, como en otros estados, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México".

El Sol de México publicó que el fallo del tribunal federal abrió paso para que uno de los principales pulmones de la Ciudad de México perdiera la categoría de área natural protegida y se convirtiera en uso habitacional.

LOMAS DE CHAPULTEPEC: UNA ZONA DOLARIZADA

Este predio, que es peleado en tribunales tanto por los gobiernos federal y local como por particulares, se ubica en una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México, ya que cualquiera que desee comprar o rentar ahí lo tiene que hacer en dólares.

Enclavada en la parte alta de Paseo de la Reforma, a un paso de Santa Fe, el polígono de las Lomas de Chapultepec, con sus ocho secciones, es una de las zonas de la Ciudad de México más cotizadas por las inmobiliarias.

En este polígono está la famosa casa blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto, habitan empresarios y políticos encumbrados, están las sedes diplomáticas de varios países, colegios privados a los que asisten los hijos de millonarios y suele tener calles vacías de gente y llenas de autos de lujo. La vida de barrio es algo que aquí no se conoce.

Un metro cuadrado de suelo en Lomas de Chapultepec cuesta en promedio 70 mil pesos. Sin embargo, de acuerdo con el portal inmobiliario propiedades.com 65% de las viviendas en esta zona se cotizan en dólares de manera que, una casa en renta puede llegar a los nueve mil dólares (170 mil pesos mensuales) y un departamento en renta a los seis mil (más de 112 mil pesos).

En tanto, en venta el precio se va hasta los tres millones de dólares (57 millones de pesos) por una casa y un millón 600 mil dólares (30 millones 400 pesos) en el caso de un departamento. Un mexicano que ganara 50 mil pesos al mes (600 mil al año) tendría que trabajar durante 95 años para adquirir una casa en las Lomas de Chapultepec y 50 años para un departamento.

Es en este polígono (en Montes Apalaches 525) la inmobiliaria Trepi pretende construir departamentos de lujo sobre un terreno de cuatro mil 800 metros cuadrados que el gobierno de la Ciudad de México defiende como área de valor ambiental del Bosque de Chapultepec –con lo cual no se podría construir nada-, pero por ello los dueños han mantenido un juicio por años.

El Paseo de la Reforma es parte de varios México dentro de México: desde el norte se empieza con zonas populares, barrios con casas ruinosas, inseguridad, y transporte público deplorable. Una vez en la parte centro la cosa cambia: el turismo lo domina todo, colonias de moda, cines, plazas, restaurantes, museos, hoteles.