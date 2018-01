Chertorivski rechaza vinculo con agresores de Sheinbaum en Coyoacán

El precandidato a la jefatura de Gobierno de la capital del país por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Salomón Chertorivski Woldenberg, rechazó esta mañana cualquier vínculo con el grupo violento que “reventó” un evento de campaña de su posible rival de Morena, Claudia Sheinbaum, ayer en Coyoacán.

“Rechazamos cualquier acto de violencia venga de donde venga. Es intolerable que ataquen a militantes, a simpatizantes de otros partidos y a periodistas, quienes incluso resultaron lesionados”, afirmó el Chertorivski Woldenberg en entrevista en el noticiario Despierta con Loret.

El aspirante perredista se reunió ayer con el diputado local en la Asamblea Legislativa de la capital del país, Mauricio Toledo Gutiérrez, previo a las agresiones contra Sheinbaum Pardo en Coyoacán, lo que levantó suspicacias sobre su presunta responsabilidad en los ataques.

Chertorivski Woldenberg fue claro al rechazar esas sospechas y confirmó que tuvo una cita con Toledo Gutiérrez: “Sí, me reuní con él (Mauricio Toledo). Me he reunido con todos los liderazgos del PRD que me han invitado, ésto, como parte de mi campaña en busca de la candidatura por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México”.

Añadió que todo el PRD, liderazgos y militantes, se han desligado del ataque a los simpatizantes de Morena y a Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que su campaña se trata de propuestas, de planteamientos en favor de la capital del país y de sus habitantes, y reiteró: “Creemos que somos la mejor alternativa para la Ciudad de México. Rechazamos cualquier tipo de violencia y más cuando están involucrados entre las víctimas ciudadanos inocentes, así como activistas y periodistas, que son los garantes de la democracia”.

Insistió en que durante su campaña siempre tratan de poner las propuestas por delante y rechazan de manera tajante la violencia en todas sus formas.

El ex secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México llamó a buscar lo mejor para la Ciudad de México y solicitó a las autoridades capitalinas que investiguen las agresiones, que aclaren los hechos y se castigue a los responsables.