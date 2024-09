Chilangos adeudan más de 136 mil créditos otorgados por la pandemia de Covid-19

Guadalupe Martínez, maestra de teatro, es una de las 152 mil personas que solicitaron un microcrédito al Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) durante la emergencia sanitaria por el Covid 19, para poder solventar sus gastos.

Con el cierre de actividades tuvo que dejar de dar clases presenciales e incorporarse a las actividades virtuales, sin embargo, sus ingresos económicos no alcanzaban a cubrir los gastos cotidianos de su hogar.

“Solicité mi crédito como maestra independiente. Me registré en el portal y envié toda mi documentación de cuántas alumnas tenía, la hora de clases, el lugar y la información que me solicitaron y sí me lo aprobaron”, contó.

El crédito que le otorgaron a Guadalupe fue de 10 mil pesos y tuvo la oportunidad de liquidarlo en dos años, pero debido a que le costó mucho trabajo recuperarse económicamente, tardó seis meses más en pagarlo.

“Fueron bastante pacientes con el sistema de pago, tardé casi seis meses más en liquidarlo, pero lo pagué y ahora con el buen referente de pago te pueden volver a prestar otro crédito”, expresó.

De acuerdo con el Fondeso, de los 152 mil 69 créditos que otorgó solo 15 mil 423 fueron liquidados, mientras que 136 mil 646 se encuentran dentro de la morosidad, pues no se han liquidado o se encuentran en proceso de recuperación.

Mediante una solicitud de transparencia realizada por este medio, el documento destaca que 62 por ciento de estos créditos fueron solicitados por mujeres y 38 por ciento por hombres.

Sandra Evelyn Garrido Castillo, directora general del Fondeso, explicó en entrevista con El Sol de México que ante una situación como la pandemia por el Covid 19, donde cerraron actividades, bajaron las ventas y hubo pérdida de empleos, la necesidad de los capitalinos era tener dinero, por ello entregaron estos créditos de emergencia.

La funcionaria destacó que 90 por ciento de los créditos fueron otorgados a micronegocios y 10 por ciento a empresas con mayor capital. A ambos se les dio un periodo de dos años para liquidar, sin embargo la dependencia ha esperado un poco más de tiempo para recuperar el dinero.

“Nosotros esperamos 18 meses para pasarlos a la vía judicial, pero aún llegando a la vía judicial se hacen intentos también de recuperación al margen de un juicio, porque también entendemos que eso impacta a la gente y no es el sentido que tenemos aquí, sino la vía del convencimiento.

“Entonces aunque nosotros no podemos estarles preguntando por qué no han pagado, pues entendemos la situación y esos créditos continúan en un área de recuperación extrajudicial. Los visitamos o les hacemos llamadas para invitarlos a que paguen aquí con nosotros para darles algunos esquemas incluso de facilidad”, resaltó.

Garrido explicó que los créditos que se otorgaron durante la emergencia sanitaria fueron con intereses de tasas cero a excepción de algunos créditos que dieron a empresas establecidas que pasaban del medio millón, esos tuvieron interés de seis por ciento.

“La mayoría de los créditos que nosotros reportamos no están liquidados, pero ante una situación de emergencia mundial donde las ventas bajan es normal que haya negocios que pueden tardar entre uno o dos años para poder tener un retorno de su inversión”, señaló la funcionaria.

Luis Aguilar, creador de contenido digital independiente también solicitó un microcrédito de 10 mil pesos a Fondeso ya que se quedó sin empleo y la única fuente que tenía para recibir ingresos era a través de redes sociales.

“El proceso fue muy sencillo, solamente di mis datos y luego luego me lo dieron y me dijeron que lo tenía que pagar en dos años y fue súper práctico porque tenía que pagar 500 pesos al mes y sin intereses”, contó.

Aunque Luis tardó más de dos años en pagar el crédito, en 2023 lo liquidó sin problemas, pero consideró que como él mucha gente sigue padeciendo el impacto de la pandemia en su negocio o emprendimiento.

“El problema fue que yo solo pagué como tres meses, lo dejé pasar y el año pasado nos contactaron para pedirnos que lo liquidáramos e incluso nos dieron la opción de poder volver a pagarlo a meses”, resaltó.

Garrido Castillo dijo que Fondeso es una opción para evitar que las personas recurran a instituciones bancarias que les prestan dinero y dan pagos pequeños que se convierten en mucho dinero.

“Somos una opción justo para que la gente no caiga en esas instituciones que son pagos chiquitos, pero millones de pagos, es fácil y tratamos de ser muy transparentes. Los invitamos a que vengan y lleguemos algún convenio para continuar haciendo sus pagos”, agregó.