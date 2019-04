Chilangos arman el "acapulcazo" en el Monumento a la Revolución

No cabe duda que a los chilangos no los detiene nada, pues varios de los que no pudieron ir a celebrar Semana Santa a la playa o a algún balneario decidieron armar el "acapulcazo" en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.



El Sol de México capturó el momento en el que capitalinos disfrutan de las fuentes como si fueran una playa en el paraíso de Acapulco

Algunos de ellos llevaron hasta traje de baño, mientras que a otros no les importó y disfrutaron del agua con todo y ropa. Niños, jóvenes y adultos se conglomeraron en lugar y esperaron cada segundo para que el chorro de agua saliera y los refrescara un poco.

Pero si no te gusta disfrutar de las fuentes que adornan la Ciudad de México y tienes poco presupuesto, aún te puedes lanzar a las albercas de San Miguel de Teotongo en la alcaldía de Iztapalapa, y lo mejor de todo es que son gratuitas.

En #SemanaSanta, dentro de las instalaciones del Centro Acuático #SanMiguelTeotongo se impartirán talleres de activación física, además de presentar espectáculos de cuentacuentos, clown y teatro infantil. Lo más importante: el acceso será completamente gratuito. #DerechosPlenos pic.twitter.com/FbNp09sHVW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) 14 de abril de 2019

Y si eres más aventurero y te gustan los toboganes puedes visitar el "épico" Balneario Elba, que se encuentra ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza 2325, Santa Martha Acatitla, en la CDMX, la entrada cuesta sólo 80 pesos.