Chilangos, ávidos de novedades en la FIL

La Feria Internacional del Libro (FIL) de la Ciudad de México es visitada por capitalinos ávidos de novedades y de asistir a las conferencias que ofrecerán escritores, periodistas y artistas visuales, así como a conciertos de música.

Jóvenes, niños, adultos mayores, familias enteras caminaron ayer por la FIL número XXII en su segundo día de actividades en el Zócalo capitalino.

En esta edición el tema central será América Latina a la vanguardia, en la cual los organizadores presentarán más de 460 invitados entre escritoras y escritores, analistas políticos, músicos, periodistas y artistas visuales.

En el stand 266 se encuentra Macondo Libros. Novelas de Saramago y relatos históricos se observan al frente entre la multitud que se detiene a leer los títulos que ofrecen.

“Desde ayer se ha podido ver mucha gente, se nota cómo las personas ya salen sin miedo, luego de tantos meses encerrados es mágico ver cómo la gente sale a este tipo de eventos, me gusta ver cómo vienen familias, qué bueno que acerquen a los niños a la lectura”, menciona la encargada del stand.

Para que la FIL llegue a todo México, cada uno de los eventos serán transmitidos en vivo en las redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina y de la Brigada para Leer en Libertad | Foto: Cuartoscuro

Mauricio, con su hijo en hombros, recorre los pasillos, se detiene a ver libros de su interés y despierta en Gabriel el amor por la lectura al mostrarle historias de dragones y de niños heroicos.

“Me gusta mucho leer y estoy inculcando a mi hijo que lo haga, desde que era un bebé de meses me gusta leerle y contarle cuentos para que vaya interesándole este mundo tan fantástico como lo es la lectura. Pasaron muchos meses en los que no pudimos salir y ahora que ya me siento tranquilo de sacarlo agradezco este evento”, cuenta.

En la feria se pueden encontrar ofertas como “libro que te guste por $50” hasta enciclopedias y colecciones. Separadores, posters, libretas y artículos coleccionables de bandas de rock; hay opciones para toda la familia “lo que me gusta es que hay para todos los gustos, podemos venir con amigos, con la familia y encuentras algo para complacer a todos” platica un visitante.

La feria estará hasta el 16 de octubre en un horario de 9:00 a 19:00 horas; en 10 días congregará a 320 expositores y alrededor de 500 editoriales. Para quienes buscan ofertas habrá venta nocturna de 20:00 a 23:00 horas el 14 de octubre.