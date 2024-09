Chilangos sufren repunte de casos de fraude y lesiones

En la Ciudad de México, los delitos de fraude, lesiones y amenazas verbales alcanzaron su incidencia más alta de los últimos 13 años, reveló la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

En el caso de fraude, que abarca el bancario y al consumidor, la encuesta indica que el año pasado ocurrieron 11 mil 454 casos por cada 100 mil habitantes. Este delito tiene una tendencia al alza, pues el número más alto previo fue el de 2022, con 10 mil 498 delitos por cada 100 mil habitantes.

En tanto, el delito de lesiones registró en 2023 una tasa de tres mil 304 casos, lo que representa un aumento de 104 por ciento respecto al año previo, cuando la encuesta reportó una incidencia de mil 618 por cada 100 mil habitantes. En este delito, la Envipe reconoce que hubo un cambio significativo respecto a 2022.

En cuanto a las amenazas verbales, el año pasado tuvieron una tasa de 5 mil 150 delitos, aumento de 51.4 por ciento respecto a 2022, cuando la encuesta estimó 3 mil 401 casos.

La Envipe mide los delitos más representativos del fuero común. En su actualización publicada en septiembre de este año, abarca la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de los delitos de fraude, robo total o parcial de vehículos, extorsión, amenazas verbales y lesiones, con cifras de 2010 a 2023.

El año pasado, la CdMx fue la entidad con la tasa más alta de delitos por cada 100 mil habitantes, con 52 mil 723, seguida por el Estado de México, con 51 mil 881, y Aguascalientes, con 45 mil 262.

Respecto a la cifra negra, es decir, el número de delitos que no son denunciados, el Inegi estimó que en 2023 sólo llegaron a los ministerios públicos 10.8 de los actos delictivos; en 2022 esta cifra fue de 11.1 por ciento. Y del total de casos denunciados, el MP inició una carpeta de investigación en 64.6 por ciento de los casos; en 2022 esta cifra fue de 67 por ciento.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar ante las autoridades, la Envipe destacó la pérdida de tiempo, con 34.2 por ciento de los encuestados; y la desconfianza en la autoridad, con 17.5 por ciento.

Hace dos años, Laura Susana Torres acudió con su hija a un Ministerio Público cercano a la alcaldía Miguel Hidalgo, para denunciar amenazas que recibía esta última a través de redes sociales. Durante 15 días su hija recibió mensajes que daban cuenta de que alguien la acechaba, pues le decían los lugares que visitaba, a modo de advertencia.

En la agencia, fueron atendidas por un abogado de oficio que las orientó a no denunciar, pues, según él, la acusación no era procedente, ya que la hija de Laura no presentaba alguna lesión.

“Prácticamente nos dijeron que no procedía, casi casi si no estaba desaparecida o casi casi muerta. Presentamos pruebas de ello, con mensajes; pero dijeron 'no'”, relató.

Fueron tantas las amenazas que tuvieron que cambiar sus números telefónicos y redes sociales. Incluso recurrieron a personas, para que las cuidaran.

“Desde ahí mi hija quedó decepcionada de las leyes. Imagínate decir que sólo con lesiones, desaparecida o muerta procedía. Fue la peor de las experiencias”, expuso.

En cuanto a víctimas, la capital fue la tercera entidad con mayor incidencia respecto al número de personas de 18 años y más que sufrieron algún delito, con una tasa de 32 mil 42 casos por cada 100 mil habitantes. En primer lugar, estuvo Estado de México (34 mil 563 delitos) y Aguascalientes (33 mil 711).

La Envipe estimó que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 33.1 mil millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de siete mil 497 pesos por cada persona afectada.

También estimó que, para los primeros cuatro meses de 2024, en la CdMx 65.9 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante.