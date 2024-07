Chilangos tendrán una día gratis con sus mascotas en el museo si los registraron en el RUAC

Como parte de los beneficios por inscribir a perros y gatos en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), la Agencia de Animal de la Ciudad de México (Agatan) planea que los tutores cuenten con un día de acceso gratis con su mascota al Museo de Historia Natural.

Desde el 27 de junio de 2017, en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México se incluyó la figura del RUAC, definiéndolo como un registro generado a partir de la adquisición de un animal de compañía o cuando los tutores inscriben a sus mascotas en alguna campaña del gobierno capitalino.

La Agatan informó a través de una solicitud de información que hasta el 9 de julio, el RUAC tiene 212 mil 308 mascotas inscritas, la mayor parte de los registros ocurrieron entre el 27 de marzo y el 30 de junio de este año, con un total de 115 mil 789 registros. Hasta el momento, ninguna persona ha sido sancionada por no registrar a sus mascotas.

El Sol de México solicitó conocer sobre los beneficios a los que pueden acceder los tutores de los animales por inscribirlos al RUAC. En respuesta, la Agatan expuso que “se está organizando en conjunto con el Museo de Historia Natural el contar con un día de acceso gratuito con tu animal de compañía presentando la clave RUAC”. Además, la Agatan suscribió un convenio con la tienda Botican, para que los tutores tengan descuentos y promociones al presentar la clave.

La Agencia de Atención Animal indicó que, de los 212 mil 308 registros, en 128 mil 699 casos fue registrado el domicilio de los tutores. Las alcaldías de donde más propietarios han registrado a sus perros y gatos es Iztapalapa, con 24 mil 104 registros; Gustavo A. Madero, 15 mil 573; y Cuauhtémoc, con 10 mil 309 registros.

De acuerdo con información de la Agatan, en la Ciudad de México hay alrededor de 1.5 millones de perros y 500 mil gatos domiciliados, es decir, que tienen un hogar. Esto implica que, después de siete años, el RUAC sólo ha alcanzado a 11 por ciento de quienes son tutores de mascotas.

Susana Canales tiene un perro labrador al que, afirmó, no registrará en el RUAC, debido a que teme sea una herramienta por la que el gobierno cobre impuestos por tener mascotas.

Marisela Ortiz tampoco ha inscrito a sus perros, pero solo por el tiempo que le implica a ella el trámite. “Cerca de mi casa hay una papelería que se encarga de hacer todo el trámite y ya entrega los registros enviados por 50 pesos, lo voy a hacer así”, dijo.

Cinthya Stettin señaló que inscribió a sus perros en el RUAC hace aproximadamente dos años, proceso que considera engorroso, pero no imposible. Considera que el registro es “más trámite de buena voluntad que otra cosa”, hasta el momento no ha accedido a algún beneficio o promoción, más que el de la atención en veterinarias públicas. “Lo que sí sé es que si acudes a un hospital veterinario público a atender a tu perrito te piden el número de registro, si no lo tienes ellos te ayudan a realizarlo”, dijo.

Verenice García se vio obligada a registrar a sus gatos porque era un requisito que le pidieron para esterilizarlos en una campaña permanente de esterilización. Considera útil el registro, porque ahora sus gatos tienen identidad.