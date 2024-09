Chocan taxistas y apps por dar servicio en el AICM

Mientras taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) piden regular los servicios por aplicación y acusan pérdidas económicas, empresas como Uber interponen recursos legales para poder operar en la zona federal.

Ernie Orozco Perea, representante legal de los permisionarios del AICM, exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que los taxis por aplicación cumplan, al igual que ellos, con toda la regulación de autotransporte federal, como licencia, placas y contraprestaciones.

“Si en verdad quiere regularizar el servicio de taxis que lo haga con igualdad, de manera legal y de no discriminación, es decir que se involucren también a otros transportistas. No es justo que permisionarios del aeropuerto paguen grandes cantidades de dinero en revistas vehiculares, exámenes médicos, de actitud, licencias, etc., y que vengan las plataformas, que son empresas extranjeras, sin ningún tipo de documento y avale su operación dentro de un aeropuerto”, acusó.

Orozco Perea explicó que su inconformidad se debe al Proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones al reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que fue publicado el pasado 10 de septiembre en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), donde se favorece a los taxis por aplicación.

Precisó que los taxistas autorizados viven un “viacrucis” para poder contar con licencias y concesiones para operar en el aeropuerto, así como cumplir con requisitos rigurosos desde hace más de 40 años, contrario a los taxis de aplicación que laboran en condiciones completamente distintas.

Luego de que los taxistas ejercieron presión para que se aplicara la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que impide a vehículos ofrecer servicio por aplicación en el aeropuerto, usuarios han denunciado inconformidad por los largos trayectos que tienen que realizar para poder tomar el servicio por apps, además de que acusan tarifas muy altas de los permisionarios.

Los puntos donde actualmente las personas pueden abordar transporte son la Terminal 1, sobre Circuito Interior Bulevar Puerto Aéreo y en la Terminal 2, sobre Avenida Fuerza Aérea Mexicana.

Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber en México, señaló que la prohibición de ofrecer el servicio libremente afecta a millones de personas.

“Lo que ocurrió la semana pasada es que justo cuando se iba a publicar la norma, un grupo minoritario de taxis del Aeropuerto de la Ciudad de México que hicieron presión, amenazaron con cerrar los accesos del aeropuerto justo antes del fin de semana largo y eso llevó a que la autoridad sintiera temor y la publicación quedó suspendida”, manifestó

Sánchez consideró que suspender la publicación de esta regulación en el Diario Oficial y establecer los puntos para que las plataformas puedan dar el servicio expone a la gente ya que son zonas alejadas y peligrosas.

“Parece contradictorio porque esas zonas no cumplen con ningún requisito de comodidad y seguridad, están en zonas alejadas, hay que transitar por lugares inseguros. Se exponen a la lluvia, o sea, no piensan en la realidad de una persona que viene con equipaje, con niños, con ancianos y personas con discapacidad.

“Promovimos un juicio de amparo, una acción de amparo, y un juez nos otorgó la suspensión definitiva, nos encontró razón, y el criterio que dijo es que Uber no necesita de ningún permiso, licencia o placa especial para operar en los aeropuertos es decir hoy día la ley ampara. Es la única plataforma que tiene ese derecho porque nosotros promovimos esa decisión del juez”, resaltó el ejecutivo.