Choque en Tacubaya escala a conflicto entre sindicato y el Metro

Un nuevo frente de batalla se abrió para la directora del Metro, Florencia Serranía. Este martes, integrantes del llamado Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo –que no es reconocido por la empresa paraestatal- protestaron por el posible despido de dos de sus líderes: Homero Zavala, secretario general, y Jesús Urban, secretario de Trabajo y Conflictos.

Ambos fueron citados en el área jurídica del Metro “para otorgarles su derecho de audiencia, como procede cuando existen imputaciones de faltas laborales”, según indicó el área de comunicación social en una tarjeta informativa, pero para la organización sindical se trata de un presunto proceso para separarlos del cargo.

CDMX Choque de trenes en Metro Tacubaya, por error humano: Fiscalía capitalina

Tanto Zavala como Urban han sido críticos de la administración de la actual directora del Metro, Florencia Serranía. En su cuenta de Facebook Jesús Urban ha compartido varios videos en los que señala a la dirección del STC de ser la responsable del deterioro de las instalaciones fijas y de los trenes que dan servicio a los usuarios.

Asimismo, rechazó la conclusión del peritaje realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que determinó que el accidente del pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya de la Línea 1, en el que una persona murió y 41 más resultaron lesionadas, se debió a omisiones por parte del conductor del tren 33 –el que se deslizó en reversa e impactó al 38- y de una reguladora del Puesto Central de Control.

“Me encuentro en las oficinas del Metro, vine a hacer un trámite, hoy es mi día de descanso del trabajo y me encuentro con que el área jurídica me dice que tengo un procedimiento administrativo en mi contra, que tengo que pasar. No he sido notificado, pero me están invitando los funcionarios del área jurídica. Esta es la forma de la actual administración de golpetear a los trabajadores”, dijo Urban.

El Metro estaba a unos minutos de concluir su servicio cuando en la estación Tacubaya, el tren número 33 se impactó contra el tren número 38 dirección Observatorio. / Foto: Cruz Roja El accidente ocurrió a las 23:37 horas del martes y dejó como saldo la muerte de una persona de 35 años y 41 heridos, de los cuales 16 tuvieron que ser hospitalizados. / Foto: Rogelio Tinoco | La Prensa De acuerdo a los primeros informes, el líder del Metro, Fernando Espino Arévalo, dijo que el tren que estaba en Observatorio "se quedó completamente sin control". / Foto: Rogelio Tinoco | La Prensa Debido a las afectaciones por el choque la RTP ofrece servicio gratuito. / Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México Sin embargo, al transcurrir las horas, el número de usuarios que demandan el servicio creció, obligando a las autoridades a enviar hasta vehículos de la SSPC para trasladar a los usuarios. / Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México Andrés Lajous, secretario de Movilidad, señaló que aproximadamente 70 mil personas han visto afectaciones en su recorrido derivado del accidente. / Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México Fueron 14 autobuses, 38 RTP, 5 vagonetas de Metro y 4 unidades concesionadas las que ofrecen servicio provisional gratuito de Chapultepec a Observatorio. / Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Decenas de trabajadores del Metro acudieron al exterior de la estación Isabel la Católica, de la Línea 1 para cerrar el tránsito vehicular sobre la avenida José María Izazaga y con ello protestar en contra de los procedimientos administrativos abiertos en contra de Homero Zavala y Jesús Urban.

Derivado de esta protesta se acordó una mesa de diálogo con representantes del gobierno central para llegar a acuerdos en torno a la relación laboral de ambos trabajadores del Metro.

A través de su página de Facebook el Sindicato Mexicano de los Trabajadores del Metro señaló que su organización "dio un gran paso y con el apoyo de todos detuvimos una arbitrariedad laboral en contra de nuestros compañeros Homero Zavala y Jesús Urban. A partir de mañana (miércoles) empezarán las mesas de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum”.

Te recomendamos ⬇️





Te recomendamos el podcast⬇