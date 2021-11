Ciclovía de Insurgentes, al 100 en próximas semanas

La ciclovía de Insurgentes estará habilitada por completo las próximas semanas, así lo confirmó el secretario de movilidad, Andrés Lajous.

El Sol de México informó el martes pasado que la carpeta antiderrapante instalada hace tres semanas en esta ciclovía tenía desperfectos en tramos que cruzan la alcaldía Benito Juárez. A la altura de la calle La Parroquia, así como en la calle Tlacoquemecatl, los ciclistas reportaron huecos del material que apenas se había instalado.

Lajous aclaró que estas deficiencias no se debieron a la mala calidad del material sino a las pruebas para conocer cuál es el mejor para la vía confinada.

“Se están haciendo pruebas de materiales ahí, en Insurgentes, pero va a quedar muy bien”, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el contrato para la construcción de la ciclovía, el pasado 10 de noviembre la empresa Comercializadora y Desarrolladora Play Park tenía que terminarla, pero será en las próximas semanas cuando quede lista por completo..

El tramo 1, de San Simón a Reforma, reporta avance en balizamiento, señalamiento, confinamientos y adecuaciones geométricas. El tramo 2, de Mixcoac a Eje 10 ya tiene la micro carpeta asfáltica que da mayor estabilidad (slurry), señalamiento, balizamiento, confinamientos y adecuaciones geométricas.

“En el tramo 2 es donde han visto el slurry rojo (...) El slurry, es un término que tal vez no usamos en términos de obra, es una micro carpeta asfáltica, es lo que se ve rojo, no es pintura. ¿Por qué no es pintura? Porque le da mayor estabilidad a la carpeta asfáltica en el tramo donde van las bicicletas. Es rojo porque permite delimitar mejor y, sobre todo, tiene un menor costo de mantenimiento que la pintura”, afirmó el secretario de movilidad.

En el tramo 3, de Chapultepec a Eje 4 Sur se inició el balizamiento y el tramo 4, de Eje 4 a Mixcoac ya tiene slurry, señalamiento, balizamiento y confinamientos.

Además, el tramo de la ciclovía Gabriel Mancera-Monterrey con dirección a la zona centro de la ciudad también quedará lista próximamente.

“Las más importantes en este momento son Insurgentes y la de Gabriel Mancera, que se había hecho... ya la teníamos terminada desde el año pasado y ahora de regreso a la zona central de la ciudad sobre Mancera y Monterrey termina este año”, agregó Lajous.