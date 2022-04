Cientos de trabajadores del Metro protestan en el Zócalo

Cientos de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se reúnen en las inmediaciones de las Oficinas Centrales del STC para marchar hacia el Zócalo capitalino, con el fin de que se restauren los servicios médicos y la falta de refacciones y equipamiento.

La semana pasada el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, que reune alrededor de 15 mil trabajadores, anunció que se manifestarían, debido a que la Secretaría de Finanzas no ha dado solución a sus demandas.

Te recomendamos: Rescatan murciélago en el metro de la CDMX, ¿cómo llegó ahí!?

Alrededor de las 15:00 horas cientos de trabajadores que portaban playeras y banderas color naranja con el símbolo del Metro se reunieron en la calle Delicias, en donde varias cuadras fueron tomadas previo al inicio se la marcha.

Marcha de trabajadores del metro CDMX. Foto: Romina Solis





"No que no, sí que sí, ya volvimos a salir"; se escucha decir previo a la manifestación.





Manifestación de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Estos se concentran en la oficinas centrales para dirigirse al Zócalo capitalino. Foto: Romina Solis

El Sindicato aseguró a El Sol de México que todas las líneas funcionarán, pero con el mínimo personal operativo para no afectar la operación.

En semanas pasadas el SNTSTC ha exigido a la Secretaría de Finanzas que se reactiven los servicios médicos; sin embargo, a la fecha, la situación no se ha solucionado.





Incluso el pasado 8 de febrero el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro entregaron un escrito a la Secretaría de Finanzas para que dieran solución a las demandas.

El líder sindical informó que se entregó este martes una petición en Palacio Nacional para pedir apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que puedan acceder a los recursos.

“Nos dicen que no hay presupuesto, que no hay de dónde tomar esos recursos, yo creo que esto va a ser necesario escalar la petición al presidente de la República, con la finalidad de que aporte al Metro de la Ciudad de México como se le está aportando al Metro de Guadalajara y al Metro de Monterrey”, dijo.





Manifestación de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Estos se concentran en la oficinas centrales para dirigirse al Zócalo capitalino. Foto: Romina Solis





#Video 📹 | Inicia marcha de trabajadores del Metro, la encabeza Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro.



📹: Aabye Vargas pic.twitter.com/kDQPDjtN7b — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 5, 2022





Marchan más de 6 mil para exigir servicio de salud y refacciones en el Metro

Alrededor de seis mil 500 trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro marcharon de las Oficinas Centrales al Zócalo de la Ciudad de México para exigir presupuesto para la compra de refacciones y mantenimiento, así como para que se les restaure el servicio médico, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.





Marcha de trabajadores del metro CDMX. Foto: Romina Solis

Minutos después, encabezados por el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro, Fernando Espino, marcharon sobre Eje Central y la calle de Madero. Durante su paso se escucharon consignas como ”No que no, sí que sí, ya volvimos a salir"; "Usuario, escucha, el Metro está en tu lucha”; y "Usuario, amigo, te queremos vivo”.

Posteriormente los miles de trabajadores del STC Metro arribaron al Zócalo capitalino, en donde el líder sindical, Fernando Espino, a un costado de Ayuntamiento, aseguró que necesitan una inversión de tres mil 500 millones de pesos para refacciones y mantenimiento de trenes y vías; sin embargo, la Secretaría de Finanzas ha señalado que no tiene presupuesto.





Marcha de trabajadores del metro CDMX. Foto: Romina Solis

“Estamos exigiendo también los elementos necesarios para dar un servicio eficiente y con seguridad a los millones de usuarios. No contamos con herramientas, no contamos con refacciones, no contamos con el equipo necesario para dar un buen servicio con seguridad a los millones de usuarios que se trasladan diariamente”, indicó Espino.

Además, puntualizó que 66 convoys tienen más de dos millones de kilómetros recorridos y no se les ha dado el mantenimiento requerido, y advirtió que hay riesgo de descarrilamiento en la terminal de Pantitlán de la Línea 9 del Metro.





Marcha de trabajadores del Metro CDMX. Foto: Romina Solis

"Nosotros consideramos que hay puntos de mucho riesgo, como es la terminal de la Línea 9, que es Pantitlán, tenemos mucho riesgo de un descarrilamiento. Lo hemos hecho ya del conocimiento de las autoridades, por oficio. Necesitamos meterle mucho trabajo a las vías para la operación de los trenes. Hay un desplazamiento de las trabes y además los aparatos de vía están muy desnivelados”, indicó el líder sindical.

Fernando Espino señaló que esta semana se reunieron con el director y con la subsecretaria de Finanzas para tratar la problemática, que es además que se cubra “oportunamente el costo de los servicio médicos”, y adelantó que el próximo lunes se reunirá con el Consejo General de Delegados con la finalidad de determinar cuál será la siguiente acción en caso de que no den solución a sus demandas, como un paro general en el servicio del Metro.

Marcha de trabajadores del Metro CDMX. Foto: Romina Solis

En semanas pasadas el SNTSTC ha exigido a la Secretaría de Finanzas que se reactiven los servicios médicos; sin embargo, a la fecha, la situación no se ha solucionado.

Foto: Romina Solis

Incluso el pasado 8 de febrero el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro entregaron un escrito a la Secretaría de Finanzas para que dieran solución a las demandas.

Marcha de trabajadores del Metro CDMX. Foto: Romina Solis

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“De su obligación de asumir el papel de intermediaria entre las empresas proveedoras de servicio de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría (de Finanzas), a causa de la posible suspensión de las prestaciones de dichos servicios como resultado del frecuente incumplimiento de pago”, indica un escrito entregado el pasado 8 de febrero.