Cierran ventanillas de verificación para evitar contagios

Con la finalidad de evitar contagios, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó sobre el cierre de las ventanillas de atención ciudadana encargadas de atender los trámites de verificación vehicular, hasta el 15 de enero del 2021.

Sin embargo, se aclara que se podrá obtener la “Constancia Provisional para Circular por Suspensión en los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad de México”, ingresando a la siguiente página de internet http://189.240.89.19:8080/ConstanciaS.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y se aclara que dicho documento permitirá circular únicamente a los vehículos que no realizaron los siguientes trámites de reposición de la Constancia de la Verificación Vehicular (holograma y/o Constancia), la liberación en el Sistema de Verificación Vehicular de líneas de capturas corregidas por la Secretaria de Administración y Finanzas.

Además de la liberación del adeudo registrado en los equipos de verificación vehicular por falta de actualización oportuna de pago de adeudos de tenencia e infracciones, la solicitud de

Ampliación al Periodo de Verificación por Robo, Siniestro, Reparación Mayor o Casos no contemplados y la constancia tipo “EXENTO” para eximir a los vehículos de las limitaciones del Programa Hoy No Circula y de la Verificación Vehicular

Para aquellos automovilistas que no puedan realizar estos trámites tendrán acceso a obtener la constancia, si no cuentan con verificación vehicular vigente, debido a que no podrán regularizarse hasta que se reanude el servicio en el área de Atención Ciudadana.

Es importante señalar que los centros de verificación vehicular seguirán prestando el servicio de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, y podrán verificar los vehículos que no requieran alguno de los tramites mencionados. En el caso de los vehículos eléctricos o híbridos nuevos que carecen de holograma tipo “Exento”, la constancia les permitirá circular sin restricción alguna.

Si algún capitalino tiene alguna duda o aclaración, la Dirección General de Calidad del Aire invita a la ciudadanía a enviar un correo electrónico a: hoynocircula@gmail.com.