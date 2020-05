Ante cierre, en mercado Jamaica rematan flores para el 10 de mayo

"Güerita, güerita, mire qué bonitas rosas, le doy a 100 pesos el arreglo floral, ¿ya las vio?, están en botón y le van a durar mucho”, dice un esmerado vendedor del mercado de Jamaica a una señora que termina por llevarse esa ganga jamás vista en las flores de mayo.

Con la frustración a flor de piel, los cerca de mil 300 locatarios de este centro de abasto tienen hasta hoy para vender sus últimas flores y todos los demás productos perecederos como carnes y verduras, pues este mercado, declarado en 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, deberá cerrar sus puertas del 7 al 17 de mayo.

Jesús, del local 373 de flores, dice a este diario que ninguna autoridad de la alcaldía se ha acercado para ofrecerles ayuda y que intentará vender este día lo más que se pueda, ya que el restode su mercancía que quedará será pérdida, “literal, se va a la basura”.

Alfredo Vázquez, del local 347 de flores, señala que tiene 50 mil pesos de inversión en dos locales, de los cuales dependen alrededor de 20 trabajadores y sus familias. Es cuantiosa su inversión ya que trabaja rosas rehidratadas que valen alrededor de 300 pesos. Cuando reabran el 18 de mayo considera que necesitará 20 mil pesos para volver a empezar.

En el área de comida, la dueña del local mil 111, que por ahora solamente tiene para vender una pierna y lomo de cerdo, declara que los locatarios ya no compraron más mercancía y que sólo venderán lo que tienen en existencia.

Al preguntarle si tiene un ahorro para pasar estos días que no habrá venta alza la voz y dice molesta: “¡No señorita!, mejor ni me haga llorar, la verdad, mejor no me haga llorar, porque estoy muy deprimida, que no sabemos cómo le vamos a hacer y, pues, la verdad, ahorita lo que tengamos que pagar, no sé cómo le vamos a hacer, porque eso no espera, esos pagos no esperan. Pero pues ni modo, pensé que nos iba a ayudar el gobierno a detener algo nuestros pagos, rentas, todo, pero pues no, todo sigue igual o peor, porque van a venir intereses sobre intereses”.

Foto: Omar Flores

Sobre los créditos que ofreció el gobierno de la ciudad, dice que no intentó ingresar a la página de internet, y en eso se integra a la conversación un hombre que está en el local continuo que vende pollo: “El gobierno ofrece un apoyo para los locatarios o microempresarios, entra usted a la página y nunca le dan respuesta, para nosotros esto es una mentira, porque nosotros acudimos al apoyo que estaban dando a locatarios, a comerciantes, el apoyo de 25 mil pesos, y es pura mentira porque entra uno a la página y ya no nos dan seguimiento, entonces a mí sí me gustaría que usted que dice que trabaja en el periódico vea la poca mercancía que hay. Y diga la dura situación que tenemos.

“Usted preguntaba que si vamos a vivir estos días de nuestros ahorros, ¿cuáles ahorros, de qué vamos a vivir ahorita? ¿De dónde se ahorra si no hay nada?, entonces, realmente la situación aquí está muy difícil. Cómo vamos a salir, no sabemos, a lo mejor si se acaba el poco producto, la poca mercancía que tenemos, pero si no se acaba finalmente nos la vamos a llevar para sobrevivir, cuántos días nos dure no sé”.

Según la alcaldía Venustiano Carranza, se acordó con la Mesa directiva del mercado cerar estos días “con el fin de evitar aglomeraciones que puedan impulsar el contagio de Covid-19 en la celebración del Día de las Madres… ya que esta semana se espera el pico más alto de contagios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud”.

El alcalde Julio César Moreno explicó que en los 62 años de funcionamiento del Mercado Jamaica, nunca se había determinado cerrarlo en esta celebración del Día de las Madres, "pero nos encontramos en la Fase 3 de la pandemia, en la cual el contagio se propaga con gran rapidez, por lo que con esta decisión evitaremos concentraciones y así que se contagien cientos de locatarios y asistentes a dicho mercado, que se verá saturado por la compra de flores debido al 10 de mayo.

