Administración pasada "maquilló" cifras de delitos, revela PGJCDMX

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dio a conocer un análisis sobre el número de carpetas de investigación iniciadas entre enero y noviembre de 2018, el cual corrobora que en la pasada administración se "maquillaron" cifras sobre la incidencia de diversos delitos.

Ante ello, en conferencia de prensa la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que darán vista a la Fiscalía de Servidores Públicos, "y si hay responsables que los sancionen”.

Suponemos, expresó, que era una instrucción para que no se incrementara arriba de 620 delitos de alto impacto a la semana, pues no se clasificaron de manera correcta, por tanto no se investigó el delito como debería de ser.

También dijo que los motivos pudieron ser electorales y que se quería dar la apariencia de que todo estaba bien.Reconoció que actualmente se cometen en la capital 200 delitos diarios de alto impacto.

Preciso que en el caso de los homicidios dolosos 128 fueron mal clasificados, pero, reconoció, que fueron investigado s como tales.

Esos, agregó, son los resultados del análisis que se hicieron a 48 mil 524 carpetas de las 194 mil que se abrieron el año pasado, pero sirven para demostrar esa tendencia.

Godoy Ramos refirió que 68 por ciento de las carpetas de investigación estuvieron mal clasificadas, ya que el promedio diario de casos que reportaban era de 80, cuando realmente sumaban 170.

“En el tema de homicidios, cuando nos metimos a los libros de gobierno, ahí esta bien clasificado, por lo tanto se está investigando como está en la carpeta; no se investiga como dice la Dirección de Política y Estadística, se investiga como dicen las Fiscalías y lo que dicen los libros de gobierno, pero no se informaba, se informaba una cifra diferente, eso es hacerse tonto uno mismo”, expresó.

Es decir, abundó la funcionaria capitalina, con fines estadísticos se manejaban otras cifras a las verdaderas, para mostrar que había un promedio de delitos de alto impacto y todo estaba controlado, cuando no era así.

Además, indicó, se detectó la omisión del registro de algunos delitos de alto impacto, cometidos por menores de edad.

En este marco puntualizó que se analizaron 194 mil carpetas de investigación del mencionado periodo, de las cuales 29 mil fueron clasificadas como delito de bajo impacto, para demostrar una falsa reducción.