Cineteca Nacional presenta denuncia penal por daños en el recinto tras protestas transgénero

La Cineteca Nacional ha emprendido acciones legales, contra quien resulte responsable de los actos de robo y vandalismo de una dulcería, así como el destrozo de la pantalla de una de sus salas, derivados de protestas de denuncia transfóbica, convocadas por la mujer trans Laura Glover.

“Nos sentimos muchas veces amenazados, porque, además, no sólo somos nosotros en la Cineteca, sino que son todos los usuarios. Es una situación que pudo haber sido resuelta con una disculpa y con algún tipo de retribución, pero que creció y creció y, la verdad, no sabemos hasta donde pueda llegar. Por eso es que hemos seguido las medidas judiciales pertinentes”, dijo Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional.

El también cineasta recordó que la destrucción de la pantalla de la sala sucedió, presuntamente con objetos punzocortantes, el pasado jueves 26 de octubre, durante la inauguración del segundo Festival Internacional de Cine Transfeminista, “Miradas Maleducadas”.

Dicho acto fue perpetrado por diferentes personas, entre ellas Laura Glover, quien en protestas anteriores ha pedido la renuncia del director, luego de que fue expulsada del baño de mujeres por personal de seguridad privada del recinto, en septiembre de este año.

Sobre las medidas que se han tomado ante ambos actos de protesta, Pelayo aclaró que se trata de “una denuncia de hechos a quien resulte responsable y toma en cuenta todo lo que ha pasado a lo largo desde septiembre”.

Pelayo, aseguró que la Cineteca Nacional y las autoridades han tratado de buscar soluciones para resolver el conflicto, entre ellos la solicitud al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para la capacitación de su personal; pláticas entre la Unidad Jurídica de la secretaría de Cultura y la afectada; así como la cita a una disculpa pública, que se programó en dos ocasiones a las que Glover no asistió.

Hasta el momento, a decir del director de la Cineteca Nacional, el daño que la institución a su cargo ha sufrido por estas protestas asciende alrededor de 10 mil pesos por el robo y vandalismo a la dulcería; sin embargo, apunta que aún falta valuar el costo por la destrucción de la pantalla.

“La Cineteca es un espacio abierto a todo tipo de demostraciones cinematográficas. No creo que merezca estas agresiones de un grupo que, lógicamente, busca sus propias reivindicaciones, pero que sí nos ha afectado, no solamente a nosotros, sino también a nuestros usuarios”, declaró el funcionario, quien aseguró que la institución a su cargo está buscando soluciones para que actos discriminatorios no vuelvan a repetirse, como la adaptación de un baño inclusivo dentro de sus instalaciones.