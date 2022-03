Circulan en la ciudad sin temor a sanción

Los automovilistas de la Ciudad de México aún desconocen las medidas de restricción que se aplican con el Doble No Circula, pues de acuerdo con policías de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los ciudadanos sancionados no entendieron o desconocían su aplicación.

El pasado martes se decretó contingencia ambiental debido a los altos niveles de ozono, por lo que ayer se impidió la circulación de vehículos de uso particular con holograma “0 y 00” engomado rojo con terminación de placa 3 y 4, así como los autos con holograma 2 de verificación y holograma 1 con terminación de placa 2, 3, 4, 6, 8, y 0.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Un elemento de Vigilancia Ambiental declaró a El Sol de México que de las 8:00 horas a las 9:00 horas sólo les recomendó a los automovilistas que no tenían que circular y que resguardaran su vehículo; sin embargo, a partir de las 10:00 comenzaron a emitir las sanciones correspondientes, es decir, una multa equivalente a mil 924 pesos.

Además, aseguró que en un periodo de tres horas sancionaron a un total de 10 automovilistas en la zona de Camarones, en la alcaldía Azcapotzalco, en donde los conductores aseguraron desconocer las medidas restrictivas o que no les entendieron.

“Aún los automovilistas desconocen de qué se trata el Hoy No Circula. A los que sancionamos desconocían la medida, o decían que vieron la noticia pero no le entendieron a las restricciones”, indicó el policía de Vigilancia Ambiental de la Sedema, quien prefirió no dar su nombre.

En conferencia de prensa el director de Calidad del Aire, Sergio Zirath, señaló que se desplegaron un total de 45 unidades de Vigilancia Ambiental en toda la Ciudad de México con el fin de verificar que los automovilistas cumplieran las restricciones. Y mencionó que esta medida disminuyó 21 por ciento la congestión vehicular, por lo que aseguró que los usuarios atendieron las medidas restrictivas.

Además, para apoyar la vigilancia, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García, informó que también apoyaron elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana (SSC).

La contingencia ambiental se suspendió luego de 25 horas, por lo que hoy desaparecen las restricciones de circulación en el Valle de México.

Despliegue

En un recorrido realizado por El Sol de México se observó que las unidades de la policía ambiental estuvieron desplegadas por un tiempo en zonas definidas, como en la salida a la México-Pachuca, sobre Insurgentes Norte, así como en Avenida Cuitláhuac.

En Insurgentes Norte, entre la calle Euzkaro y Poniente 112, se vieron tres patrullas de Vigilancia Ambiental sancionando a automovilistas que no respetaron las medidas de restricción.

Sin embargo, en Calzada de Tlalpan, así como previo a la salida de la México-Pachuca, no se observaron patrullas ambientales aunque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que estaban estacionados a un costado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Indios Verdes, aseguraron que por la mañana se encontraban en la zona.

De acuerdo con las autoridades ambientales, las principales fuentes que producen ozono son los automotores, vehículos, fábricas, comercios, establecimientos con emisiones de vapores, solventes, productos de limpieza, recubrimientos, fugas de gas de los hogares, quemas agrícolas e incendios forestales, los cuales se intensifican por la temporada; sin embargo, éstos se han reducido 51 por ciento en comparación con el año pasado.