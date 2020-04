Ciudades perdidas, un riesgo de Covid-19 para 26 mil personas en Iztapalapa

Una ciudad perdida es un asentamiento humano irregular que carece de servicios básicos como agua potable y en el que regularmente se vive en condiciones de hacinamiento, características que en esta contingencia sanitaria vuelven a estos espacios, sitios de alto riesgo de contagio de coronavirus, pues es casi imposible mantener las medidas de lavado de manos, sana distancia o aislamiento en caso de presentar los síntomas.

La alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, en la colindancia con el Estado de México, ha ubicado 93 ciudades perdidas que albergan seis mil 465 viviendas en las que habitan 25 mil 860 personas, en algunos casos de hasta dos familias por inmueble, aunque el promedio es de cuatro personas por vivienda.

Al ser puntos de hacinamiento y tener población que padece de diabetes, obesidad o hipertensión, son consideradas como zonas de alto contagio.

Hasta el momento se tienen ubicados dos casos sospechosos de Covid-19 en estos espacios, de los cuales la alcaldesa, la morenista Clara Brugada, no quiso precisar la ubicación para evitar situaciones de discriminación.

Ante un posible brote, se han implementado medidas de sanitización de vivienda por vivienda (suman 35 predios y dos mil viviendas desinfectadas) y se han instalado comisiones de salud a cargo de los propios vecinos para tomar temperatura y dotar de guantes y cubrebocas a las personas.

“Están en todas las direcciones territoriales de Iztapalapa, no es conveniente que se diga exactamente el lugar, no queremos que se pueda utilizar de otra manera. Es un programa de prevención en todos los lugares donde hay hacinamientos en vivienda. No quisiera que quisiéramos una situación de discriminación”, comentó.

Además, la alcaldía habilitó dos albergues, de los que tampoco se proporcionó la ubicación por el mismo motivo, para que las personas que por las condiciones de hacinamiento y limitación de sus viviendas no puedan cumplir la cuarentena en casa, puedan llevar su aislamiento en espacios habilitados para ello.

“El objetivo es intervenir en todos estos predios con acciones de prevención, detectar casos y pasarlos a cuarentena en albergue para evitar brotes”, apuntó la alcaldesa.

En videoconferencia, Brugada Molina detalló que la mayor cantidad de ciudades perdidas están ubicadas en la Dirección Territorial de Cabeza de Juárez, con 19 predios, dos mil 660 viviendas y 10 mil 640 habitantes.

Le sigue Aztahuacan, con tres predios, 781 viviendas y tres mil 124 habitantes, así como Estrella Huizachtepetl con ocho predios, 552 viviendas y dos mil 208 habitantes. En los tres casos la ocupación promedio es de cuatro personas por vivienda.

Es por ello, que desde el fin de semana pasado se inició con la sanitización por parte de la alcaldía, pero, explicó Clara Brugada, esta labor se dejará en manos de los propios habitantes de las ciudades perdidas, a los que se les dotará de dispersores y la solución de hipoclorito de sodio para desinfectar áreas comunes y el interior de las viviendas de manera permanente. Para esto se formarán comisiones de sanitización por cada uno de los 93 asentamientos.

También se formarán comisiones de salud a las que se les dotará de termómetros, cubrebocas y guantes, y a las familias se les estará apoyando con canastas alimentarias, de las cuales se han entregado nueve mil 802.

Estas comisiones de salud estarán en contacto con la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en Iztapalapa, misma que hará análisis epidemiológicos en los asentamientos para prevenir brotes de Covid-19.

El oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es un foco rojo a nivel nacional en cuanto a número de contagios de Covid-19.

Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital es la que mayor número de personas confirmadas tiene en la urbe con 778 casos, además de que colinda con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, donde hay 370 casos.

De acuerdo con la alcaldesa, en la demarcación territorial que gobierna, radican un millón 815 mil personas, pero con la población flotante suman dos millones de personas en esta zona de la capital. Es por ello que su tasa de contagio no es de las más altas de la capital, con 42.85 por cada 100 mil habitantes.

Los 778 casos registrados en Iztapalapa representan el 17 por ciento de los cuatro mil 473 casos registrados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que a su vez representan el 26 por ciento de todos los casos positivos de Covid-19 que se han ubicado en el país.