Sheinbaum asegura que no hubo despidos en la Unidad Temporal Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no hubo despidos como lo manifestaron esta mañana camilleros y personal de limpia de la Unidad Temporal Covid, en Citibanamex sino el retraso de unos pagos que ya son atendidos.

“No hubo despidos ahí hay un caso en particular, pero la mayor parte de los trabajadores de la salud que trabajan en la Unidad Temporal Citibanamex están contratados por el Gobierno de la Ciudad, ellos han tenido sus pagos rigurosos cuando les corresponde”, afirmó la mandataria.

En conferencia de prensa virtual explicó que un grupo de trabajadores de salud como camilleros, que están contratados directamente por los donadores para la operación del centro, registraron un retraso en unos pagos.

“Pero lo vamos a atender de inmediato para que no tengan ningún problema, ya de hecho lo está atendiendo desde temprano la Secretaría de Salud y el equipo que nos ayuda a atender Citibanamex”.

Desde temprano, camilleros y personal de limpieza del Centro Citibanamex protestan en la avenida Conscripto, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir pagos atrasados y denunciar despidos injustificados.

Los inconformes pidieron la salida de Cristian Zamora, representante de la empresa IMEI, por la cual fueron contratados y a la que acusan de despedirlos sin previo aviso y sin el pago de su liquidación.

Óscar Osvaldo Parada Islas, camillero de Citibanamex afirmó: “A mí me lo diagnosticaron con Covid-19 en el Rubén Leñero hace tres días, no estoy en cuarentena por lo mismo que estoy exigiendo mis derechos, sí me siento mal, tengo dolor de pecho, dolor de cabeza y me falta el aire, somos camilleros y otros son de limpieza".

El hombre afirmó que nadie les da respuesta a pesar de que se encuentra ahí desde las 7:00 de la mañana, sin embargo, dijo que directivos del Centro Banamex saliendo con intención de darles una mesa de diálogo, pero los responsables de la empresa que los contrató no les ha dado una resolución.

Por su parte, Juan Andrés Maldonado Villa, camillero del turno matutino comentó: “Somos camilleros y uno que otro personal de intendencia que también está inconforme, pues nos corrieron injustificadamente, con los pagos incompletos, y además de que nos descuentan y no nos dan seguro médico a pesar de que atendemos a personas infectadas con covid-19, no hay nada de apoyo por parte de la empresa que nos contrató ni del Centro Banamex".

Los trabajadores afirman que la empresa MEI mantenimiento y servicios profesionales S.A de C.V, fue quien los contrató y fue hasta las 11:00 horas cuando representantes legales de ambas partes (trabajadores y Centro Banamex) accediendo a tener una mesa de diálogo dentro de las instalaciones.

