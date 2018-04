Claudia Sheinbaum asegura que recuperará los espacios públicos en la Ciudad de México

México.- La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que entre sus propuestas, se encuentra la recuperación de los espacios públicos para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos.

Ante simpatizantes y vecinos de la colonia Magdalena Mixuca, la aspirante señaló que es importante la inversión privada para la ciudad, pero ésta, dijo, no debe ingresar a costa del espacio público, ya que hay predios abandonados que pueden ser adquiridos por los empresarios.

“Tenemos que rescatar los espacios públicos que tiene la gente, ahora quieren privatizar la Magdalena Mixuca para hacer un estadio de béisbol y eso está mal, está bien que haya estadios de béisbol o de fútbol, pero no a costa de los espacios públicos.

Esto es un llamado para los empresarios: queremos inversión privada, pero hacemos un llamado a que no quiten el espacio publico de la población”.

Al recibir el apoyo de sus acompañantes, la candidata de Morena, PT y Encuentro Social, indicó que va a apoyar a los comerciantes de los mercados como el Jamaica para que tengan los apoyos con los que cuentan sitios como los supermercados.

Además, durante su recorrido indicó que están muy animados debido a que los resultados de las encuestas son alentadoras para la alianza en la Ciudad de México, debido a que la población ya no se deja amedrentar por las amenazas de quienes pretenden coaccionar su voto

“Estamos muy contentos y estamos muy bien, no sólo contentos sino animados porque vamos requete bien en el país, esta campaña del miedo, llamadas por teléfono, los spots, todo eso ya no está surtiendo efecto, porque la gente no quiere miedo, la gente quiere esperanza.

"El pueblo de México está cansado de la corrupción, quieren un gobierno honesto, está cansado de la amenaza, quieren un gobierno de las libertades", refirió.

Además, la candidata señaló que las amenazas en contra de sus seguidores o los intentos por impedirles hacer eventos de proselitismo no funcionan debido a que la misma población ya no acepta abusos por parte de la clase gobernante.

“Ellos creen que nos amedrentan porque no nos dejan hacer un evento, al contrario nos dan más fuerza así que vamos a ganar.

Porque el gobierno que está se ha dedicado en seis años a abusar de la ciuadanía ha abusado en las foto multas, en la nueva verificación vehícular, en el predialazo, subiendo el agua y con la corrupción, pero vamos a acabar con todos esos abusos, vamos a recupera las libertades en la ciudad de México”, dijo

Después de ir a la delegación Venustiano Carranza, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, se dedicó a hacer recorridos por diversos puntos de la ciudad para presentar sus propuestas a los votantes.