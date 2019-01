Contradice secretaria a Sheinbaum sobre desabasto de combustible

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo desconocer exactamente el día en que quedará restablecido el servicio gasolina, su secretaria de Salud, Oliva López Arellano aseguró que el próximo sábado quedará restablecido el abasto de combustible en la ciudad.

Sheinbaum Pardo aseguró que para esta tarde se tendrá un mejor panorama pues sostendrá una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero.



Informó que de las 400 estaciones de combustible que hay en la Ciudad, sólo 40 presentaron fallas la noche de este martes.

Te puede interesar: Estas son las estaciones de gasolina sin servicio en el Valle de México





Por su parte, López Arellano aclaro que que hasta el momento el servicio de las ambulancias no se ha afectado, pero con el combustible que tienen podrán llegar tranquilamente hasta el sábado.

La Secretaría de Salud local solo cuenta con 20 ambulancias, pero quienes tienen más unidades son el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (Erum) así como la Cruz Roja, informó.

"Hay una reserva, además entendemos que es un problema de distribución básicamente, que no hay carencia de gasolina si no están teniendo problemas para distribuirlo, lo que tenemos de información es que para el sábado ya estará regularizado", adelantó.

Sin fecha para que se restablezca al 100% servicio de combustible: @Claudiashein



Video: Cecilia Nava https://t.co/rs2AAZnvXu pic.twitter.com/gJkMqcQMgc — El Sol de México (@elsolde_mexico) 9 de enero de 2019

Sheinbaum indicó que todas las estaciones cuentan con distintos problemas de combustible, unas por diésel, y otras por gasolina.

El problema más fuerte está en el poniente de la ciudad, porque mucha gente de Toluca llegó a Santa Fe a cargar combustible.

"Hemos estado en contacto con Pemex constantemente, ayer entendemos que abrieron durante un tiempo el ducto, y que están mandando más pipas y que se está regularizando el día de hoy el servicio esperemos que sea así", expuso.

Pidió a la población no realizar compra de pánico, pues no es que no haya gasolina y diésel en el país, si no es una medida y ajuste en la distribución para acabar con el robo del combustible.

Sociedad

Informó que esta situación también ya llegó a algunas unidades de servicio urbano.

Explicó que se dio porque solo pueden cargar en ciertas estaciones, pero para evitar estos problemas acelerarán una licitación y con ello incrementar el número de empresas que abastecen al gobierno de la ciudad.

La jefa de Gobierno reiteró su respaldo a la política de seguridad que está implementando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana en conferencia López Obrador, informó que el problema en la ciudad se debe a que se rompió un ducto.