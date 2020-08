Sheinbaum se realizará prueba de Covid-19 este viernes

Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se someterá a la prueba del Covid-19, luego de haber estado en contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien salió positivo.

La mandataria contemplaba realizarse la prueba este jueves, pero por recomendación de la secretaria de Salud Oliva López Arellano se modificó hasta este viernes.

Asimismo, Sheinbaum adelantó que el sábado dará a conocer los resultados de la prueba.

Mientras tanto, la mandataria capitalina se encuentra aislada en su casa, desde donde realiza sus labores.

Aseguró que hasta el momento no tiene ningún síntoma, pero mañana acudirán a su vivienda los especialistas para realizarle la prueba.

"No, no tengo ningún síntoma así que no creo que haya ningún problema y en todo caso seguiría trabajando desde casa", reiteró.

Aclaró que por el momento no cree que el secretario de Gobierno se quede al frente de la administración aunque salga positiva.

El lunes se dio a conocer que el secretario de Gobierno se contagió del coronavirus y un día antes Sheinbaum estuvo en contacto con él, lo que la obligó a guardarse en casa hasta contar con los resultados de la prueba.

"Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia", señaló la Jefa de Gobierno.