Claudia Sheinbaum ofrece rescatar el proyecto de AMLO

La precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que cuando asuma como mandataria de la Ciudad de México rescatará el proyecto que en su momento inició Andrés Manuel López Obrador de la "Ciudad de la Esperanza".

Cuestionó a los ciudadanos, en un mitin en la delegación Gustavo A. Madero, si elegirán el plan que mantiene el PRD o el que tenía AMLO y que ella no solo recuperará, sino que mejorará; e hizo a un lado cualquier otro plan como el del PRI o de candidatos independientes.

Aseguró que tras los ataque que sufrió ella y equipo de campaña no ha habido justicia, pese a que se sabe quién realizó las agresiones, pues hay fotos, videos y hasta confesiones. Aún no hay carpetas de investigación abiertas y "se tapan entre ellos. Si no eres de mi partido, si no eres de mi corriente, entonces la violencia".

Con el actual gobierno, dijo sin mencionar nombres, regresó al gobierno la clientela política, la compra del voto.