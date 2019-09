Sheinbaum anuncia "cinturón de paz" para marcha del 2 de octubre

Habrá un despliegue de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México alrededor de los manifestantes durante la marcha del 2 de octubre, será como un cerco de paz para evitar los actos vandálicos que se han vivido en las últimas semanas, anunció, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que al mismo tiempo se realizará el trabajo que tengan que hacer tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Ciudadana: “Sin caer en provocaciones y sin actos represivos pero sin ser permisivos”.

Mencionó que la Ciudad de México tiene que garantizar la libertad de expresión y movilización por lo que han estado en contacto a través de la Secretaría de Gobierno con los organizadores para darle facilidades y para evitar cualquier acto de violencia y provocación.

Indicó que habrá varias medidas preventivas para que estos grupos que no tienen nada que ver con la manifestación no afecten la realización de esta marcha, por lo que exhortó a los participantes que se manifestarán de manera pacífica a que no permitan que hayan estas infiltraciones.

“De parte nuestra, vamos hacer un despliegue de un cinturón de paz alrededor de los manifestantes de civiles, de nuestros compañeros del gobierno ya lo estamos preparando; ya le vamos a dar toda la información”, expuso.

Aseguró que su gobierno no va a responder con violencia a las manifestaciones en términos de la Constitución pues estas están garantizadas.

“Nosotros no reprimimos pero tampoco podemos ser permisivos en muchos de estos actos que se han desarrollado, y muchos de ellos son grupos conservadores que no les interesa realmente la democracia en la ciudad y las libertades sino al contrario, están esperando a que nosotros respondamos con violencia”, sentenció.