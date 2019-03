No cederemos a presiones en caso de Clínica Condesa: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, expresó su respaldo a la directora de la Clínica Condesa, Andrea González Rodríguez, y advirtió que no caerán en presiones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, por la disputa de plazas.

En la Clínica Condesa el sindicato quiere seguir controlando las plazas y ahí si no, no vamos a ceder de ninguna manera. Ayer intervenimos y no se trata de generar un conflicto violento; se instaló una mesa de trabajo con la Secretaria de Gobierno que convocará a quien corresponda del gobierno federal y a la Secretaria de Salud local.

Señaló que apoya en todo a la directora, de quien destacó que ha realizado un trabajo excepcional con un grupo importante de personas vulnerables, pero sobre todo a personas con VIH, entre otros.

Durante el sábado de Tequio, en la colonia Atlampa, la mandataria capitalina indicó, por otra parte, que a lo largo del año, microbuses y autobuses del transporte concesionado en la capital, contarán con un sistema GPS y serán vigilados desde una central.

El objetivo es seguridad y control de la movilidad, ver cuantos autobuses hay y en que rutas, lo que nos permitirá movernos hacia la tarjeta de prepago, que este año iniciará en el transporte de la ciudad, como sucede con el Metro y Metrobús, pero ahora será en el RTP y transportes eléctricos y de ser posible se ampliará al transporte concesionado.

Dio a conocer que para la implementación del sistema de GPS, se tiene una inversión cercana a los 50 millones de pesos; cifra que defendió al considerar que es importante conocer en dónde se encuentran los autobuses, cómo y por dónde se mueven.

“Son cerca de 16 mil micros que tienen más de 25 años de antigüedad, y sustituirlos a todos representa una inversión de 20 mil millones de pesos y no es un recurso que tenga la ciudad, además debe haber procesos, porque los dueños de las unidades son concesionarios”, refirió Sheinbaum.

Acompañada por los alcaldes de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López; Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra; y de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, la jefa de Gobierno realizó trabajo comunitario en la colonia Atlampa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Pintura en bardas, retiró de basura, instalación de juegos infantiles, soldadura en equipos para acondicionamiento físico, colocación de graba y mosaicos, fueron algunas de las actividades que realizó junto con funcionarios y decenas de personas que laboran en dichas alcaldías, así como la presencia de vecinos quienes la recibieron entre porras.

Al término, Sheinbaum Pardo dio a conocer que en esta zona límite de las tres alcaldías mencionadas, se pretende la recuperación de este espacio como un parque lineal.

Ya vamos a empezar con el parque lineal, aun cuando está invadido poco a poco iremos recuperando toda la vía (del tren). Vamos a convocar a las empresas que se ubican a los costados, porque esta es una zona industrial, para hacer algo similar a lo de Vallejo pero de rescate del espacio público.