Claudia Sheinbaum vs Sandra Cuevas: propaganda en alcaldía Cuauhtémoc desata crisis política en CDMX

Acusan a Sheinbaum de “campaña negra” contra alcaldes opositores

Genoveva Ortiz | La Prensa

Los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Santiago Taboada, de la Benito Juárez, afirmaron en que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una campaña negra para distraer la atención de los errores de su administración, luego que el contralor capitalino, Juan José Serrano Mendoza, y el fiscal de Cuauhtémoc, Heriberto de la Sancha Salgado, irrumpieron en la Dirección General de Desarrollo Social.

Ambos alcaldes llegaron en la madrugada del viernes a la sede de la demarcación Cuauhtémoc para acompañar a Sandra Cuevas.

Al tener la palabra, el alcalde de Benito Juárez, respaldó a Cuevas al coincidir en que se trató de un acto excesivo.

Sandra, aquí estamos, vamos a dar la batalla, nos van a seguir persiguiendo porque están perdiendo la Ciudad de México y este tipo de actos lo único que hacen es demostrar su incapacidad para dar resultados

De esta manera llamó a la Jefa de Gobierno a que el dinero que usa en sus acciones de ataque mejor lo utilice en el Metro y no en distraer el presupuesto en granaderos que deberían estar en alcaldías donde el crimen permea.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue tajante al expresar que lo que sucedió es un acto absolutamente desproporcionado, autoritario e ilegal que refleja el talante de la jefa de Gobierno, pues es completamente absurdo ver un despliegue de 300 elementos que no se ve para detener a un feminicida ni a un narcotraficante en esta ciudad, y solo refleja el autoritarismo de este gobierno.

Hay que decirle a la jefa de Gobierno que se ponga a trabajar y deje de intentar distraer la atención y también pedirle que a nosotros nos deje hacer nuestro trabajo y nos deje de perseguir, porque es a lo que se ha dedicado. Como no sabe ganar dando resultados, pretende ganar a la mala e inventar delitos

“La verdad es que ya me acostumbré y me da risa”, comentó por su parte la alcaldesa Sandra Cuevas, al criticar que en Morena no tengan amor por el servicio público y solo busquen atacar a una mujer que, aunque viene de abajo, se sabe defender sola.

Yo me defiendo uno a uno, yo contra ti, mientras tú tienes que pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la fiscal Ernestina Godoy y a granaderos que te protejan

De mujer a mujer te digo: tú conmigo no puedes y esta te la voy a volver a ganar