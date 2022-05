Colapsa sistema electrónico del SAT; contribuyentes hacen fila de hasta tres horas

Ante el colapso del sistema electrónico para realizar trámites vía web del Sistema de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes realizaron filas de al menos tres horas para ingresar a las instalaciones centrales.

Desde las primeras horas de la mañana, un millar de personas realizaron una hilera sobre Paseo de la Reforma, que continuó sobre la calle Basilio Badillo, esto para realizar el trámite burocrático de la firma electrónica y la Constancia de Situación Fiscal.

Te recomendamos: ¿Te puedes quedar sin quincena por no sacar Constancia de Situación Fiscal?, esto dice el SAT

Intenté hacer una cita en enero, me daban hasta en seis meses, hoy tuve que pedir permiso; si no, no me pagan

Julio, contribuyente

El límite para generar la constancia de situación fiscal tiene la vigencia hasta el primero de junio del año en curso, por lo que los trabajadores deben presentar este documento ante sus empresas a más tardar este viernes.

En caso de rectificar algún dato es necesario contar con la e-firma y para generar una cita, la página web del SAT se encuentra saturada y quienes intentaron inscribirse tuvieron que esperar al menos seis meses, por lo que decidieron en su mayoría acudir físicamente a las oficinas.

😳 Constancia de situación fiscal, E-Firma o alta en el Buzón Tributario son los más solicitados, ya que empleadores lo han solicitado.



📸 Omar Flores pic.twitter.com/pj8dLrK21o — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 27, 2022





🚨⚠️ #AlMomento ⚠️🚨



Enormes filas se registran en las oficinas del SAT en Paseo de la Reforma #CDMX luego de que el sistema para el trámite de firma electrónica de contribuyentes colapsara



📹Juan Carlos Williams



Sigue informado ➡️ https://t.co/PBeQsx1aHX pic.twitter.com/NSHJXRHjZt — LA PRENSA (@laprensaoem) May 27, 2022





Llevo tres horas de espera y el trámite solo me tardé diez minutos

Eugenia, contribuyente

Los trabajadores comentan que desconocían el trámite hasta que en esta semana sus patrones solicitaron su constancia y e-firma para poder cobrar su quincena correspondiente.

Lee también: No te compliques, así puedes generar tu contraseña del SAT, paso a paso

En un intento desesperado, personas que acudieron a la oficina del SAT en el Eje 3 decidieron bloquear dicha avenida por más de media hora, esto para exigir que los atiendan a la brevedad.

Nota publicada en La Prensa