Colectivas feministas posponen evento por contramarcha de AMLO

Por considerar que las condiciones de seguridad no están garantizadas, Colectivo Hilos informó que pospondrán su evento "Sangre de mi sangre" que estaba programado para el próximo 27 de noviembre, día que el presidente hará su contramarcha.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo feminista dijo que "nuestra acción, que consideramos artística, pacífica y humanista no se cancela, se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos".

La colectiva aseguró que no tiene nada que ver con la marcha que encabezará el presidente, también se desmarcó de los detractores del mandatario y pidió que su causa no se confunda ni se minimice.

"Continuaremos reivindicado nuestra intención de visibilizar la violencia que vivimos en el país, entre feminicidios, desapariciones, trata de personas y cualquier hecho que atente contra la integridad humana", sentenciaron.

Por su parte Marea Verde, otra colectiva que estaría presente en el Ángel de la Independencia, sostuvo que "Sangre de mi sangre, es un acto de paz y conmemoración a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Se ha decidido cambiar la fecha del evento para que no haya confrontamiento y el tejido pueda ser expuesto en toda su esencia".

En su cuenta de Twitter, la colectiva retuiteo una publicación del ex presidente Vicente Fox donde escribió la frase "Feministas le dicen ¡NO! a la marcha de de AMLO", a lo que la colectiva contestó "no nos usen en su lucha de egos por favor. Ya declaramos que moveremos la fecha del tendido. No nos interesa pelearnos por una fecha o un espacio. Queremos paz".

No nos usen en su lucha de egos por favor.

Ya declaramos que moveremos la fecha del tendido. No nos interesa pelearnos por una fecha ni un espacio. Queremos paz. https://t.co/wH6RppazsN — Marea Verde México (@MareaVerdeMex) November 17, 2022

El pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, convocó a una movilización en la Ciudad de México como parte de su 4º Informe de Gobierno.

“La voy a encabezar del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27. Nos vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el Ángel”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa.