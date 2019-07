Colectivo busca desestigmatizar a la Guerrero

Al hablar de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, resalta entre los capitalinos una angustia compartida por la inseguridad, ante esto María de Jesús Gloria Fournier desde hace siete años impulsa mediante el colectivo Comunidad Nueva, talleres culturales y artísticos para sus vecinos.

Tiene confianza de que el barrio se puede transformar teniendo acceso a la información, educación, y con distintas actividades culturales ya que servirá para que todos los colonos puedan cambiar hasta la conciencia.

Su familia llegó a vivir en los años 50 a la Ciudad de México y desde entonces se establecieron en la Guerrero; el estigma que viven los que habitan esta zona es que son delincuentes, pero por amor a su barrio se planteó demostrar que no es así.

"A partir de ahí me nace ese amor por el barrio de la Guerrero y pues también he sufrido discriminación por vivir aquí, y eso lo vivimos todos los días, piensan que en la Guerrero sólo habitamos delincuentes o que nos drogamos, entonces ese es mi objetivo: demostrarles que no", dijo.

Reconoció que existen distintos problemas delincuenciales pero eso ya le pertenece a la autoridad pues su trabajo será que menos niños, niñas y jóvenes e incluso adultos se vayan por un camino que a nadie le conviene, por eso la importancia de que el gobierno apoye estos espacios que brindan educación y arte de manera gratuita.

Expuso que en la Guerrero los ciudadanos no tienen los mínimos espacios culturales, sólo lo tienen a los alrededores como en Tlatelolco, Santa María la Rivera y del otro lado, la San Rafael.

Ofrecen talleres de cultivos en el huerto urbano / Foto: Cortesía

Comunidad Nueva no sólo impulsa de forma individual sino de forma colectiva por lo que trabaja de forma coordinada con distintas fundaciones como Casa de las Muñecas Tiresias y Tu Comunidad, Tu Biblioteca.

Tienen el aula de usos múltiples y aunque es un espacio pequeño ahí se da cine club, cine debate, así como una mínima biblioteca con un acervo de 200 títulos donados por los propios vecinos. Cada año participan en el concurso de Alebrijes Monumentales en Paseo de Reforma.

También tienen un jardín al aire libre, y este espacio cuenta con un huerto urbano para que la población conozca cómo reproducir alimentos a baja escala mediante talleres de cultivos. Además la población LGBT+ acude a tomar talleres de cosmética natural donde se enseñan a producir jabones, y shampoo.

Comunidad Nueva en conjunto con los distintos colectivos y asociaciones, ofrecen distintos servicios como atención a personas en situación de calle, defensoría, pruebas rápidas de VIH, personas con problemas de drogas, entre otras.

Este lugar se mantiene de donativos propios de los vecinos y algunos proyectos que les acepta gobierno capitalino por lo que si deseas apoyar acude a este espacio en la calle Lerdo esquina con Sol.