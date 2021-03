Usan barda frente a Palacio para recordar a cada víctima de feminicidio

Anoche colectivos feministas usaron pintura blanca para recordar los nombres de algunas víctimas que murieron debido a violencia de género que se vive en el país.

“No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten. Intervención de las compañeras de CDMX en el muro que rodea el Palacio Nacional, enlistando los nombres de las víctimas de feminicidio en el país”, dijeron.

Un grupo de mujeres inconformes pintan la valla que resguarda a #PalacioNacional previo a la marcha del #8M2021



Fotos: Omar Flores

Entre los nombres que se pueden leer está el de Ingrid Escamilla un caso que causó conmoción en todo el país en febrero del 2020, pues fue desollada en su casa por su pareja, Francisco Robledo, luego de una discusión por celos.

Otros nombres que destacan son: Brenda Josselín, Wendy, Paloma, María Assaf, Ivonne Jocelyn, Eloisa, María de Jesús, todas víctimas de feminicidios.

Algunas de las acusaciones que hicieron las feministas fue que al amurallar Palacio Nacional, el presidente sólo demostraba el miedo que le tiene a las mujeres y señalaron que el mandatario pareciera que protege más a sus paredes que a las víctimas.

Ante ello, López Obrador dijo desde Yucatán que la colocación de las vallas no era por miedo a las feministas como se dijo, sino para evitar confrontaciones y daños monumentos.

“En la Ciudad de México pusieron una valla porque habrá una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos, de ningún bando”.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo”, agregó.

Por su parte, el vocero presidencial aseguró que “es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, reiterando que las vallas son para proteger y no reprimir.

Llenemos el muro de flores

Para este domingo 7 de marzo, otra colectivo feminista está convocando a la protesta “Llenemos el muro de flores” con el que buscan nombrar a las mujeres víctimas de violencia y pronunciarse contra estas agresiones a través del color morado, que simboliza la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Las vallas instaladas también en el Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez, son debido a la manifestación que habrá mañana 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer que intenta visibilizar y concientizar sobre la violencia de género.

Cabe destacar que el informe "Violencia contra las Mujeres" revelado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó un aumento en los asesinatos de mujeres y niñas al día, si años atrás se contabilizaban 10 en promedio, durante 2020 mataron a 18 mujeres brutalmente cada día.