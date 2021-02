Comerciantes de CDMX no pagan su microcrédito

Cuatro mil 500 microempresas de 50 mil que recibieron créditos del gobierno de la ciudad se encuentran dentro de la morosidad, pues no han comenzado a pagar aún, según un informe obtenido por El Sol de México.

El Fondo de Desarrollo Social (Fondeso) informó que al 30 de abril de 2020 había entregado 28 mil 31 microcréditos, que había anunciado el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a las microempresas de la capital, mientras que 11 mil 969 se encontraban subsanando su documentación y 10 mil estaban por validarse.

La administración capitalina informó en ese momento que se habían destinado 500 millones de pesos para otorgar hasta 50 mil microcréditos.

Cabe mencionar que estos préstamos se ofrecieron con cero por ciento de interés a pagar en dos años y con cuatro meses para iniciar el primer pago, y estos cuatro mil 500 deudores no han podido hacer sus primeros pagos al cierre del año pasado.

Fondeso dio a conocer que los pagos mensuales de las microempresas deben ser de 500 pesos, sin embargo, el motivo de la falta de pago se debe precisamente a la crisis económica que viven los empresarios de la capital del país.

Este diario preguntó a Fondeso si los microempresarios deben pagar intereses en caso de que no cumplan a tiempo con sus pagos a lo que respondió: "Al ser un interés de tasa cero, no se genera un interés moratorio, pero si no se liquida el crédito en el plazo de pago que tienen para hacerlo, se genera un mal historial crediticio en entidades de seguimiento de historial crediticio y con Fondeso no podrán acceder a un nuevo crédito hasta que no se liquide el que tengan, vigente o vencido". El gobierno de la Ciudad de México decidió aplicar este apoyo dirigido a los microempresarios ante la declaración del primer semáforo rojo.

El secretario de Desarrollo Económico local, Fadlala Akabani Hneide, explicó que 84 por ciento de las microempresas que solicitaron el financiamiento corresponden al sector terciario, 12 por ciento al secundario y cuatro por ciento al primario.

La mayoría de los créditos que se solicitaron se concentraron en 23.9 por ciento en la alcaldía Iztapalapa, 11.7 por ciento en Gustavo A. Madero, 8.3 por ciento en Xochimilco y el resto a las demás alcaldías.

Pero no fue el único apoyo al que accedieron, pues algunos comerciantes hasta obtuvieron dos, como el que se dio a través del Gobierno Federal, y pudieron recibir un financiamiento por 25 mil pesos con cuatro meses de gracia y una tasa de interés de seis por ciento anual, a pagar en tres años.

Actualmente, durante la segunda ola de altos contagios, al cierre de 2020 se decretó de nueva cuenta semáforo epidemiológico rojo, y en enero de este año iniciaron a entregar otros 50 mil microcréditos de 10 mil pesos cada uno.

El pasado 22 de diciembre, en la misma conferencia en la que se anunció la segunda etapa de estos créditos, también la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, informó que los trabajadores de restaurantes, sean formales o informales, podrían solicitar un apoyo emergente de dos mil 200 pesos. Este apoyo sólo se brindó a cien mil trabajadores. “Es un apoyo universal para trabajadores”, resaltó su titular Luz Elena González Escobar.