Comercios alrededor de la plaza México pierden por falta de corridas

La época de novillada y temporada grande en la Plaza México, que comienza en julio y termina en febrero, es muy esperada por comerciantes y dueños de establecimientos ubicados en la periferia del coloso, quienes llegan a aumentar hasta 40 por ciento sus ventas; sin embargo, temen que no haya más ganancias de este tipo luego de que un juez ordenara la suspensión definitiva de las corridas.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó ayer la suspensión definitiva, que fue dictada provisional el pasado 27 de mayo, tras un amparo interpuesto por la asociación civil Justicia Justa, quien asegura que los toros de lidia reciben un trato degradante y estigmatizador en la Plaza México.

Jorge González, dueño de Mariscos La Cigala, ubicado frente a la Plaza de Toros en la calle Alberto Balderas, aseguró que durante la época de novillada y temporada grande sus ventas incrementan hasta en 150 mil pesos al mes, lo que representa 40 por ciento más de lo habitual.

“Las corridas de toros es el oxígeno que este tipo de negocios necesita, porque ni con el futbol cuando hay partidos en el estadio, la gente no viene a este tipo de negocios, va más por la cerveza dentro del estadio. La gente de toros se da tiempo de venir a comer, es más familiar. No se compara un partido de futbol con una corrida en cuestión de ganancias”, indicó Jorge González.

Señaló que las corridas de toros sirven para recuperar “las vacas flacas” –de febrero a junio–, pues por la demanda en temporada grande los restaurantes llegan hasta duplicar el número de personal que atiende el negocio, así como proveedores, por lo que suspender las corridas en la Plaza México afectará también a cientos de familias que dependen de los negocios.

Érika Miranda, encargada del restaurante El Villamelón, ubicado sobre Eje 6 Sur y que cumplirá 61 años de servicio, también coincidió en la gran afectación a las familias, pues asegura que en temporada de toros llegan a contratar hasta el doble del personal con el que cuentan.

“Para todos los negocios que estamos alrededor, las corridas es lo más fuerte.

Por supuesto que nos va a afectar la suspensión de las corridas a todos porque es un ingreso grande. Cuando hay corridas tenemos 10 empleados más. Al tener menos empleados le damos menos oportunidad a las personas de trabajar”, aseguró Érika Miranda.

Sin embargo, la suspensión no sólo llega a afectar a empresarios y familias, sino también a meseros de restaurantes instalados en la periferia de la Plaza México, pues normalmente llegan a duplicar las propinas cuando hay corridas de toros, por lo que esperan que posteriormente pueda continuar la llamada “fiesta brava”.

“En una semana normal llego a ganar 500 pesos de propina, pero cuando hay temporada mis propinas son de mil pesos o más a la semana; todos esperamos esa época, nos va mejor”, comentó Joshua Toledo, mesero del restaurante La Picuda, ubicado entre Eje 6 Sur y Florida.

De acuerdo con Jorge González, dueño del negocio Mariscos La Cigala, cerca de dos mil familias serán afectadas por la suspensión de las corridas, sumando restauranteros, vendedores ambulantes, acomodadores de autos y personal que labora temporalmente dentro de la Plaza México.

Dueños de negocios coincidieron en que hay más maltrato animal en los rastros y coincidieron en que debe de existir respeto para quienes gustan de la fiesta taurina.

“Debe de existir el respeto y gustos de cada quien. No porque no me guste un artista voy a pedir que prohíban sus conciertos”, señaló Érika Miranda, quien afirmó que nunca fueron consultados sobre las afectaciones económicas que traería la prohibición de corridas.