Comisión de Derechos Humanos atiende 651 quejas relacionadas a Covid-19

Desde el 5 de febrero personal de salud se quejó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en el Aeropuerto Internacional de México no había las condiciones para detectar casos de la enfermedad Covid-19, dio a conocer, su titular Nasheli Ramírez.

En el marco de su informe anual, la presidenta de Derechos Humanos en la capital mexicana, informó que fue una queja madrugadora:

“Fue una queja súper madrugadora porque al 5 de febrero la gente estaba de puente, todavía no se pensaba que el Coronavirus iba a ser una pandemia mundial y que nos iba a pegar, es más, todavía ni siquiera estaba declarado como pandemia el 5 de febrero”.

El 27 y el 28 de febrero se confirmaron los primeros dos contagios con prueba en la Ciudad de México y en Sinaloa.

Explicó que de estos 651 expedientes, todas tienen que ver de manera directa e indirecta con Covid-19, la mayoría están radicadas en la quinta visitaduría que tienen que ver con derechos laborales y esto relacionado con permisos de personas en situaciones con vulnerabilidad o falta de equipo para el autocuidado.

“Por ejemplo, indirecta, acoso laboral vía zoom pues no es por la enfermedad pero sí por las estrategias del trabajo en casa y entonces, están catalogadas como quejas Covid-19”, expuso.

Aclaró que de las 651 quejas, sólo 612 pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos local, y el resto se dirigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sólo del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México hay 200 denuncias, y estas se dieron porque los internos denunciaron que no había condiciones generales en los centros penitenciarios para poder contener los contagios.

Además, en algunos casos fue falta de atención o que no podían tener contacto con la familia, adicionalmente, se quejaron que no les estaban permitiendo recibir algunos insumos que las familias iban y les dejaban.

Después de rendir su informe de labores, dijo que hasta el corte del 31 de julio había 37 Personas Privadas de su Libertad aisladas, tres en la Torre Médica de Tepepan.

Asimismo, que van 57 internos que ya perdieron la vida por Coronavirus y aseguró que sigue disminuyendo el ritmo de contagios y eso nos da una alerta fuerte.

Declaró que también tienen quejas por violencia de género y violencia intrafamiliar: “Nosotros no atendemos las violencia, pero quien tiene que hacerla (la mujer, es un ejemplo) ya viene para decir que no le están haciendo caso (en la Fiscalía General de Justicia), cómo no iba pues no tenía a quien acusar”.

Agregó: “La gente no está yendo con la Fiscalía y es donde han ido creciendo las quejas”.

Otras 159 quejas están en la Secretaría de Salud de la ciudad y le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

