Comisión de Derechos Humanos capitalina protege a personas en situación de calle

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 08/2023 para evitar que las personas en situación de calle sean víctimas de violencia, discriminación y estigmatización por parte de policías y servidores públicos.

La ombudsperson, Nashieli Ramírez, dijo a El Sol de México que esta recomendación está enfocada en la protección de la población en situación de calle de la ciudad, no sólo para el caso analizado y el cual la originó.

“No nada más es justicia y reparación en cuanto a las víctimas concretas que estamos señalando, sino que este caso no se vuelva a repetir. Es una recomendación dirigida por esas medidas de no repetición a toda la población en situación de calle”, expresó la titular del organismo

Al presentar la recomendación, la titular del organismo pidió a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Consejería Jurídica capitalinas implementar esquemas para atender a las personas en situación en calle.

El promedio de rango de edad de este grupo es de entre 40 y 44 años | Foto: Romina Solís /El Sol de México

Además, las acciones deben considerar lo establecido en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social local, en diciembre de 2020 identificó 932 personas que pernoctaban en la calle, de los cuales 86.1 por ciento era hombre y el resto mujer.

Nashieli Ramírez recordó que la recomendación fue a partir del caso de tres personas en situación de calle, a quienes el 17 de mayo de 2021 policías capitalinos las detuvieron, las golpearon y privaron de su libertad por más de un año.

Para el caso de las víctimas Maura, Damián y Kimberly, Nashieli Ramírez emitió ocho recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica locales para garantizar sus derechos humanos y evitar la repetición de este tipo de violaciones, especialmente con personas en que viven en la calle.

“Las recomendaciones como esta tienen en su esquema recomendatorio lo que se llama y se integra como la reparación integral. Esto tiene que ver con medidas de reparación que es cuando se reconoce a la víctima, incorpora, apoya y repara el daño.

"Lo segundo son las medidas de satisfacción que tienen que ver con incorporar al esquema de investigación, lucha contra la impunidad, disculpas, además de las medidas de no reparación”, dijo Nashieli Ramírez a este diario.