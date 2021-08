Comisión de Derechos Humanos en CDMX, rezagada en quejas laborales

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) sólo ha atendido 144 de las mil 567 denuncias presentadas por trabajadores del Gobierno local del 1 de enero al 6 de junio de este año. Esto significa un avance de apenas nueve por ciento.

La Dirección General de Administración de la CDH presentó un informe actualizado hasta el 6 de junio de este año, según el cual las 144 peticiones fueron atendidas por la Quinta Visitaduría General (QVG) de esa dependencia.

En el reporte no se especifica qué tipo de denuncias presentaron los empleados del Gobierno capitalino. Sin embargo, expertos consultados por El Sol de México señalan que las quejas se refieren principalmente a jornadas extensas y a que obligan a los trabajadores a realizar actividades que no corresponden a su labor, así como situaciones de acoso laboral.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo institucional es “iniciar, investigar y resolver las peticiones recibidas ante esta Comisión por actos u omisiones que puedan implicar violaciones a los derechos humanos y que tengan lugar en la Ciudad de México, relacionadas con el derecho al trabajo digno y decente”.

Víctor Alonso del Pozo, coordinador del Área de Defensa en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH), comenta a este diario que “la CDH atiende quejas sobre probables violaciones al derecho al trabajo y derechos humanos laborales, y es sobre personas que sufrieron esta violación en centros laborales del Gobierno de la Ciudad de México. De esta manera, las y los trabajadores pueden acudir a esta institución de derechos humanos con el objetivo de que las distintas dependencias los restituyan o reparen las violaciones”.

Recordó que el 26 de noviembre de 2020 la CDH emitió la recomendación 8/ 2020 sobre “Violencia institucional perpetrada en contra de mujeres trabajadoras al servicio del Estado, por razón de maternidad, en detrimento de sus derechos laborales”, emitida en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y la Policía Bancaria e Industrial de la capital.

“Es fundamental que las y los trabajadores al servicio del Gobierno de la Ciudad de México tengan la confianza de que pueden acudir a una institución que les va a escuchar y va a atender de manera pronta y efectiva sus necesidades”, destaca Del Pozo.

Este diario buscó en diversas ocasiones a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para aclarar el tema y el rezago en la atención de las peticiones con la titular Nashieli Ramírez Hernández, quien recientemente fue reelecta en el cargo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición la oficina de comunicación social de la institución señaló que no atendió la solicitud por motivos de agenda.

PANDEMIA INCREMENTA REZAGO

Rodrigo Brito, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, expone que por la pandemia hubo varias dependencias que recibieron denuncias.

“Principalmente figuran casos de acoso laboral; en la Fiscalía (General de Justicia local) se dieron estas situaciones debido a que hacían un esfuerzo extremo físico y su salud se vio vulnerada.

En el caso de áreas de sanidad, los señalamientos son por trabajar 24 horas continuas, y en cuanto a carácter policial los obligaban a realizar actividades que no correspondían a su labor”, manifiesta el especialista.

El Sol de México platicó con un extrabajador de la Fiscalía, el cual reveló que en marzo pasado se les envió un documento para que firmaran su renuncia, con el argumento de una reestructuración en 170 plazas de confianza.

“Gente con mi misma plaza de Enlace B de confianza, que no firmó su renuncia ni aceptó, fue despedida. La jefa del Área Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales nos informó. Ya no me dejaron entrar, sólo pasé por mis cosas y me dijeron que ya no estaba en nómina”, relató Sonia, quien tiene 60 años de edad y 20 años trabajando en la FGJ.