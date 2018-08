Te contamos los horarios de las pruebas de sonido en altavoces de la CDMX

Luego de que algunos altavoces no emitieran la alerta sísmica en pasados incidentes, el gobierno de la Ciudad de México emprenderá pruebas de sonido para asegurar su correcto funcionamiento.

Tras realizar una exhaustiva revisión de los mil 481 altavoces el pasado 19 de julio, 757 de ellos no funcionaron por obsolescencia y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de nueve años en funcionamiento.

El encargado del sistema de altavoces en la Ciudad de México será quien realice las pruebas. Aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te alarmes al escucharlas.

¿Cuándo?

Inician este lunes 6 de agosto a las 12:00 horas. Las pruebas sonoras se harán el primer lunes de cada mes, a partir del mediodía.

El lunes 6 de agosto a las 12:00 hrs, el encargado del sistema de altavoces en la Ciudad de México, @C5_CDMX realizará pruebas de sonido para verificar el correcto funcionamiento de todos los altavoces. No se utilizará el sonido oficial de la #AlertaSísmica. pic.twitter.com/yhOTUZcRpK — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) 3 de agosto de 2018

¿En dónde?

Aplicará en todos los altavoces instalados en la Ciudad de México. Recuerda que no se utilizará el sonido oficial de la alerta sísmica.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo sonará?

El siguiente video contiene el audio que emitirán los altavoces. Será un beep acompañado de un mensaje que dice "prueba de audio".

No olvides que solo es una prueba por lo que no representa siquiera un simulacro de sismo, no pierdas la calma.

Videos - Prueba bocinas de Alerta Sísmica

¿Y si no suena el que está cerca de mi casa?

Precisamente la prueba es para verificar el correcto funcionamiento pero si no llegaras a escucharla, el C5 hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de detectar alguna falla en los altavoces los reporte al teléfono de LOCATEL 56581111 o por las cuentas de Twitter @C5_CDMX y @locatel_mx.