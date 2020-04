¿Tus vecinos hacen fiestas y no respetan la cuarentena? Acá te decimos cómo denunciarlos

Los días de Semana Santa ya comenzaron y aunque en otros años para algunos era sinónimo de vacaciones y fiestas, hoy no está permitido ante la emergencia sanitaria que se vive en el país por el coronavirus.

Así que si tus vecinos no respetan las medidas de cuarentena, puedes denunciarlos y no sentirte culpable, ya que es por el bien de la población con el fin de que no aumente el número de contagios de Covid-19.

Desde antes de Semana Santa, las autoridades de la Ciudad de México ya habían registrado un total de 130 quejas a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), tan sólo en los últimos 10 días.

Además, esta dependencia encargada de vigilar y promover una sana convivencia entre condominios de la capital del país dio a conocer algunas acciones que pueden aplicar los vecinos en sus vecindades, edificios y unidades habitacionales, para evitar brotes de Covid-19 dentro de ellas.

MUY IMPORTANTE



Recomendaciones sanitarias para prevenir contagios por COVID 19 en condominios y unidades habitacionales.



Apoya a tus vecinos, imprímelo y pégalo en tu edificio o unidad habitacional, Muchas Gracias. #SanaDistancia



Patricia Ruiz Anchondo @anchondop pic.twitter.com/Lt9jgd7Q40 — Procuraduría Social de la CdMx (@ProsocCDMX) March 24, 2020

En cuanto a las fiestas y convivios, la Prosoc proporcionó una lista de números de emergencia a los cuales puedes reportarlos, para que una autoridad se presente en el lugar.

Pueden contactarse con personal de la dependencia a través de sus redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, o llamar al 5551-28-52-20 y 5551-28-52-31.

Y para que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acuda a disolver la fiesta o reunión, el número al que hay que marcar es el 911.