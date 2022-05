Como nunca hay apoyo a mujeres en la MH, asegura Mauricio Tabe

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, aseguró que durante su administración las más beneficiadas han sido las mujeres, principalmente las que se ubican en las colonias y barrios populares de la alcaldía.

“Quienes son las más beneficiadas son las mujeres; estamos pensando en las mujeres mucho más allá de la estructura de gobierno (…) Estoy pensando en las mujeres que más sufren, las que no tienen acceso a la política, las que necesitan un programa, una actividad deportiva, que necesitan recursos del gobierno, por eso como nunca se han puesto los recursos de los programas sociales enfocado en las mujeres.

Te recomendamos: Reporta SSC detención de 76 extorsionadores en la CDMX

“Ha habido un trabajo muy intenso en los programas sociales para acabar con la violencia hacia mujeres, está el programa de MH Avanza Contra la Violencia, y ahí está un presupuesto destinado para que las mujeres que son víctima de violencia puedan acceder a este recurso. (…) Como nunca hay apoyo a mujeres”, indicó Mauricio Tabe.

Además, anunció el regreso de los apoyos a las estancias infantiles para que vuelvan a operar y beneficiar a las jefas de familia, y destacó la disminución de la delincuencia al triplicar el número de policías, pues hubo una reducción en la incidencia delictiva de 21.48 por ciento en comparación con los primeros siete meses de la administración pasada.

Finanzas Recibe Claudia Sheinbaum estafeta del Tianguis Turístico 2023

Señalan clasismo y un alcalde ausente

El diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, cuestionó que no hay acercamiento con los habitantes de la alcaldía, y aseguró que hay “clasismo”, pues no activan programas sociales en zonas populares.

“Es un alcalde que llega se toma fotos y se va. (…) El alcalde habla de que no hay clasismo, pero quisiera invitarlo a que Implemente los programas, que hacen en Polanco, también los ponga en zonas populares, como son las colonias Argentina, Tacuba, San Lorenzo Tlaltenango, ahí también necesitamos la reactivación económica de estos programas”, reprochó Padilla.

Mauricio Tabe negó que exista “clasismo” en la demarcación, y aseguró que la mayor parte de las actividades gratuitas están en las colonias populares de la Miguel Hidalgo, como el programa de apoyo a jefas de familia.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, además, aseguró que no hay igualdad en los recursos destinados desde el gobierno central para mejorar la infraestructura hidráulica, pues indicó que sólo 21 por ciento fue destinado a alcaldías que no son gobernadas por Morena. Y pidió que los recursos por concepto de parquímetros se queden en la alcaldía y no el Gobierno de la Ciudad de México.

En materia deportiva, detalló que en ocho meses de su gobierno recuperaron canchas de futbol de los parques Salesiano y Lomas de Sotelo, la entrega de un nuevo gimnasio de box y una nueva cancha de fútbol, además de instalar nuevos baños en los deportivos del Plan Sexenal y el Pavón.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue suspendida luego del sismo de 5.5 grados, por lo que salieron del recinto los diputados del Congreso de la Ciudad de México.