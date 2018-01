¿Cómo obtengo la constancia provisional de verificación?

Los automovilistas que circulen en la Ciudad de México sin tener la Constancia Provisional de Verificación Vehicular serán sancionados con una multa de mil 500 a mil 700 pesos, precisaron autoridades medio ambientales locales.

Al empezar ayer la vigencia de dicha medida, la extensión telefónica para aclarar las dudas estaba saturada, mientras que decenas de automovilistas tuvieron que esperar varias horas para ser atendidos en el módulo ubicado en Plaza Tlaxcoaque debido a la gran demanda.

De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente, deberán contar con ese documento los propietarios de los vehículos nuevos o usados registrados por primera vez en la capital; vehículos de transporte público o taxis que sustituyen la unidad; vehículos ya registrados, pero no verificados en el segundo semestre de 2017, que tendrán que pagar su multa por verificación extemporánea.

Asimismo, vehículos que no han sido verificados debido al robo de la unidad, siniestro, reparación mayor o alguna otra problemática no imputable al usuario; y vehículos foráneos de entidades que no cuenten con verificación vehicular obligatoria.

La dependencia aclaró que el trámite es gratuito y la Constancia Provisional de Verificación Vehicular es para aquellas unidades tipo “00”, “0”, “1” o “2”.

En la página 148.243.232.119:8085/constancia provisional/ está el formato que deberán cubrir los automovilistas en los anteriores casos, mientras que los propietarios de vehículos nuevos o con registro por primera vez en la Ciudad de México, por el momento no se genera la constancia y se le pide esperar indicaciones por dicho portal.

Los datos que deberá anotar el propietario del vehículo en dicha página son: placas; número de identificación vehicular, el cual se puede obtener la tarjeta de circulación o factura; el año-modelo; distancia recorrida por el vehículo en kilómetros; y el tipo de combustible.

Finalmente, la deberán portar los propietarios de los vehículos obligados de acuerdo con las restricciones que se indiquen en el documento.