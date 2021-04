¿Cómo pueden vacunarse adultos mayores que no recibieron la primera dosis anticovid?

Si eres adulto mayor y por algún motivo no recibiste la primera dosis de vacuna contra el Covid-19, no te preocupes pues habrá una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron vacunarse en esta primera etapa.

Pasos a seguir

De acuerdo con Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, primero deberás llamar al número de LOCATEL 55-56-581111 para registrarse.

-En el registro se te preguntará sobre la edad para asegurar que calificas, así como la alcaldía de residencia, la Clave Única del Registro Poblacional (CURP), un número de teléfono móvil personal y otro número de celular como respaldo.

-Tras haberte registrado, tendrás que esperar a que se te asigne lugar, fecha y horario de la cita para la vacunación anticovid.

-En cuanto se tenga dicha información, deberás recibir un mensaje de texto (SMS) en tu celular, donde finalmente se te dará a conocer la sede a la que deberás acudir, la fecha y hora para recibir la primera dosis.

Total de vacunas aplicadas

De acuerdo con Cristina Cruz, delegada estatal de los programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, dio a conocer los avances del Plan Nacional de Vacunación en Adultos Mayores en la capital, y afirmó que se han aplicado un total de un millón 821 613 dosis, entre primera y segunda dosis.

Hasta el momento, el país suma hasta ahora 2.25 millones de contagios y 205 mil 002 muertes debido al Covid-19