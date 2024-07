¿Sabes cuántas veces has viajado en Metro? Así puedes consultarlo con tu Tarjeta de Movilidad

¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has viajado en el Metro? O bien, ¿cuántas veces has recargado una Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX? Para saberlo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México creó la página de internet Mi Movilidad, donde puedes consultarlo.

En Mi Movilidad podrás consultar las veces en las que ingresaste tu tarjeta para acceder al Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Trolebús, Tren Ligero y Ecobici. Junto con las veces en las que la has recargado.

Además de que en la página de internet podrás checar la estación en la que ingresaste, te informará el día y hora exacta en la que lo hiciste. E incluso sabrás si te validaron el transbordo al cambiar de un transporte a otro.

¿Cómo saber cuántas veces he viajado en el metro?

Para saber cuántas veces has viajado en el Metro, o cualquier otro transporte al que te da acceso la Tarjeta de Movilidad Integrada, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página Mi Movilidad

Colocar los últimos 8 caracteres del número de la Tarjeta de Movilidad Integrada

Integrada Seleccionar el año en el que deseas conocer el registro

en el que deseas conocer el registro Elige un tipo de operación: Validación, transbordo, recarga o compra de tarjeta

Cabe aclarar que la validación te indicará cuantas veces has utilizado un medio de transporte, pues es el equivalente a la entrada. Además, te detallará el saldo final, después de haber ingresado.

Toma en cuenta que la información de las transacciones de la Tarjeta de Movilidad Integrada se actualiza quincenalmente, 6 días hábiles posteriores al último día de cada quincena.