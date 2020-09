¿Cómo y dónde consultar los resultados de tu examen a la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México publicó este lunes 21 de septiembre los resultados del examen de ingreso a nivel licenciatura para el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia (SUAyED).

¿Dónde consultar los resultados de la UNAM 2020?

Los resultados están disponibles en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), en caso de estar saturada, no reinicies la consulta, intenta más tarde.

Es importante que tengas a la mano tu Boleta-Credencial, ya que en ella viene el folio que necesitas para consultar los resultados.

Selecciona, el área de tu carrera y sistema de estudio

Ubica la licenciatura que elegiste, continúa

Encuentra tu folio en el buscador de la parte superior derecha

La columna Acreditado puede tener uno de los siguientes valores: S (Seleccionado), C (Cancelado), N (No presentado), Sin letra (No seleccionado).

Recuerda, si no hay alguna letra, lamentablemente no fuiste seleccionado.

¿Qué pasa si me quedé?

Del 21 al 24 de septiembre tendrás que realizar un examen diagnóstico en la página TU SITIO. Los resultados no afectarán tu lugar asignado de licenciatura.

Del 22 al 24 de septiembre, los estudiantes seleccionados tendrán que bajar la documentación de ingreso desde la plataforma TU SITIO y después entregar los documentos en el local de registro de aspirantes con previa cita.

Finalmente, las inscripciones se llevarán a cabo los días 24 al 28 de septiembre.

