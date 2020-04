Con horario especial, transportes de la CDMX por Día del Trabajo

La Red de Movilidad Integrada dio a conocer los horarios de operación del transporte durante este viernes primero de mayo, Día Internacional del Trabajo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro abrirá de 7:00 a las 00:00 horas mientras que el Metrobús dará servicio 05:00 a las 00:00 horas.

En tanto que el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) operará de las 06:00 a las 24:00 horas mientras que el Tren Ligero lo hará de 07:00 a 23:30.

La Red de Transporte de Pasajeros funcionará de 06:00 a 23:00 horas mientras que el Sistema de Transporte Individual Ecobici mantendrá su horario normal, es decir, de las 05:00 a las 00:30 horas.

La Red de Movilidad Integrada agradece la colaboración de la población usuaria para quedarse en casa e invita a seguir acatando las indicaciones de la Secretaría de Salud para disminuir las probabilidades de contagio del virus SARS-CoV-2.

Este viernes 1 de mayo NO se suspende el programa Hoy No Circula Extraordinario: se restringe la circulación a placas con terminación 9 y 0 (engomado azul) sin importar holograma.



Personal de salud y actividades esenciales pueden circular.



Este viernes 1 de mayo NO se suspende el programa Hoy No Circula Extraordinario: se restringe la circulación a placas con terminación 9 y 0 (engomado azul) sin importar holograma.



Si tu licencia o tarjeta de circulación está vencida y no puedes renovarla, podrás circular si realizas el pago de tu línea de captura y llevas contigo el comprobante.



👉Licencias: https://t.co/4ujMLqw6Z4



👉Tarjetas de circulación: https://t.co/bVjlUObi3r pic.twitter.com/MvoBbQcVkp — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) April 28, 2020

