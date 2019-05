Concejales de la Miguel Hidalgo, en la precariedad

A más de medio año de que inició la actual administración, el Concejo de la alcaldía de Miguel Hidalgo trabaja con limitaciones materiales que impiden a los concejales desempeñar sus funciones de manera adecuada, tan es así que no se hacen versiones estenográficas de las reuniones.

Integrantes del Concejo que pidieron reservar su identidad por temor a represalias, comentaron a El Sol de México algunas de las carencias que enfrentan: falta de espacios físicos dignos; equipos de cómputo, conexión inalámbrica a internet, falta de escritorios, archiveros y demás equipo de oficina.

En entrevista acusaron que tampoco se cuenta con el material básico de oficina como papelería, lápices, plumas, tóner para impresora o carpetas. Además, estiman que dentro del nuevo edificio delegacional no se les está contemplando para que se les asignen oficinas.

“Se asignaron 16 millones de pesos al nuevo edificio con la promesa de que ahí íbamos a tener nosotros oficinas, cosa que hasta el momento no se observa en el proyecto Oficinas para concejales, ni la sala de Cabildo”, fue una de las quejas.

Otra de las situaciones que les afecta es que “hoy tenemos un parea para nuestros asesores de 10 caballerizas que está completamente desocupada porque no contamos con nada para habilitarla, no hay máquinas, no hay internet, no hay tóner y no tenemos ni hojas para trabajar”.

“Es lamentable la situación en la que estamos en el Concejo, esta figura que se creó para eliminar el gobierno unipersonal y lamentablemente no lo estamos logrando. Como el tema presupuestal no pasa por nosotros, la alcaldía hace esta situación para limitar al Concejo y no podamos hacer nuestras funciones como se debe”, manifestó un concejal.

Asimismo se denunció que en ocasiones el personal adscrito a los concejales recibe sus pagos fuera de la fecha estipulada, que es el cinco de cada mes y no se les ofrecen explicaciones al respecto.

Aunque esta situación ha sido comentada al alcalde Víctor Hugo Romo, hasta la fecha, dijeron, no les han dado una solución, por lo que acusan que se está relegando a la figura de los concejales.