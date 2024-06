Conductores con engomado amarillo y azul reprueban Doble Hoy No Circula

Las 12 contingencias ambientales emitidas este año en el Valle de México han provocado que dueños de vehículos con holograma 0 y 00, de engomado azul y verde, se vean más afectados por el Doble Hoy No Circula.

Metrópoli Suspenden contingencia ambiental para el Valle de México

Durante mayo, Gerardo Rojas padeció el programa en tres ocasiones, una de ellas el viernes 10 de mayo, cuando tuvo que aplazar las celebración del Día de las Madres, pues su auto tiene 11 años de antigüedad y es holograma 00, engomado azul.

“Si no me equivoco, en mayo fueron tres viernes donde no pude circular, uno de ellos fue el Día de las Madres y sí afectó el festejo en mi familia. Pero donde me he visto más afectado es en mi rendimiento físico y mental”, reprochó Rojas, quien ayer no utilizó su auto, pues la contingencia activada desde el jueves fue levantada por la tarde.

Metrópoli Doble Hoy No Circula el viernes 31 de mayo: ¿qué autos serán afectados por la contingencia?

El hombre vive en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, y trabaja en Ciudad Universitaria, ubicada en Coyoacán. De lunes a viernes hace un trayecto aproximado de siete kilómetros que en auto recorre en media hora. Sin embargo, en días de contingencia, su tiempo de traslado aumenta 125 por ciento, ya que debe usar un camión que tarda en pasar y hace muchas paradas.

“Esto me afecta tanto en mi rendimiento en el trabajo como en lo económico. En el rendimiento porque me tengo que levantar más temprano para salir con tiempo, normalmente en auto salgo de mi casa a las 6:30 para llegar a las 7:00, pero hoy salí a las 5:45”, expresó.

Rojas critica que, aunque estas restricciones son por el medio ambiente, las autoridades sólo contemplan a los automóviles y no a la industria o las empresas de transporte concesionado.

“No sirve. Sí disminuye el tráfico en ocasiones, pero la contaminación no. Creo que el gobierno también debería castigar o poner limitaciones a las fábricas y al transporte público que desde mi punto de vista son los que más contaminan”, afirmó.

Paola Mosqueda, habitante de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, indicó que su auto no circuló cuatro días de mayo, debido a que su emplacado es 0 y engomado verde.

“No me ha afectado porque casi no uso el auto porque es más caro, pero sí puedo decir que intenté comprar un modelo no tan viejo para circular a diario, pero no se ha visto reflejado por las contingencias. También cuando no he circulado, yo veo el mismo tráfico y la nata de contaminación”, explicó.

Un situación similar es la de Teresita Love, quien vive en la alcaldía Cuauhtémoc, y aunque desde la pandemia su modalidad de trabajo es home office, utiliza su auto, engomado verde y 0, los fines de semana.

“Mi vida diaria no está enfocada en el carro, normalmente estoy en casa. No necesito el auto para ir a trabajar; sin embargo, sí me ha afectado porque en mis tiempos libres lo uso para visitar a mi papá que sí está lejos, hacer el super para transportar la despensa, ir por garrafones y es tener que aplazarlo. Ya he tenido como tres fines de semana que no he podido ver a mi papá”, relató.

Teresita admitió que decidió invertir en un auto para circular diario. “Compré el auto con la intención de circular diario, más de cinco años, pero no se ha cumplido. Deberían de poner atención a otros mecanismos u otras acciones que también están contaminando”, sugirió.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además del habitual Hoy No Circula, cuando se activa una contingencia ambiental, la Comisión Ambienta de la Megalópolis ordena a los autos con holograma 0 y 00 dejar de circular para mejorar la calidad del aire.

Según los días que las contingencias duraron activas, los 0 y 00 engomado azul no circularon cinco días, principalmente los viernes, mientras que los engomados 0 y 00 engomado verde tampoco circularon cinco días, principalmente los jueves.