Conforman células con policías de SSC y FGJ para bajar robo a casa habitación

El robo a casa habitación con violencia se atacará de otra manera para bajar este índice delictivo que no se ha reducido en la Ciudad de México, por lo que se conformarán células con la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer, su titular Omar García Harfuch.

En la presentación de la evaluación de la incidencia delictiva a diciembre del 2020, se informó que el robo en casa habitación con violencia en 2018 registró 561 denuncias, en 2019, 755 y en 2020, 633 (-16%) comparado con 2019.

En el robo de casa habitación sin violencia en 2018 hubo 7 mil, en 2019, 6 mil 082 y en 2020, 3 mil 539 (-42%).

Al ser cuestionado García Harfuch del por qué este delito no ha sufrido una mejor reducción, respondió que tuvieron varias prioridades el año pasado, pero que no significa que el robo a casa habitación no lo haya sido, “nada mas que había delitos muy violentos que tuvimos que atender que tuvieron buen resultados”

Aseguró que ya se iba a atender de manera distinta el robo a casa habitación con violencia este 2021:

“Desde que iniciamos la coordinación con la Fiscalía General de Justicia en el área de alto impacto con investigadores de la SSC es lo mismo que vamos a hacer con robo de casa habitación, se están conformando células de la policía de investigación de la Fiscalía más células de investigación de la propia SSC”, destacó.

“Recordemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tenía mucha participación en las investigaciones de robo a casa habitación con violencia, la participación de la Secretaría era actuar en flagrancia y detener en flagrancia, sino era así ya pasaba todo a la Fiscalía, hoy la Fiscalía General de Justicia está conformando policías de investigación para atender este delito específico, pero también con la ayuda de células de la subsecretaría de Inteligencia”, detalló.

Reiteró que la SSC va a coadyuvar a la Fiscalía con células de alto impacto poniendo especial atención en las carpetas de investigación que se generen en las alcaldías por el robo a casa habitación.

Evaluación delictiva

Tomas Pliego Calvo, coordinador general del gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, presentó la evaluación de la incidencia delictiva junto a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo:

Informaron que los delitos de alto impacto van en decremento, ya que de enero a diciembre comparados entre 2019 y 2020 la reducción fue de menos 32.8 por ciento.

En total, 2019 registró 47 mil 749 delitos de alto impacto y en 2020, 32 mil 157.

Incluso compararon que en 2018 el promedio diario era de 154.8, en 2019, 130.8 y en 2020, pese a la pandemia había 87.8 delitos.

En los homicidios dolosos el promedio diario era de 3.9, en 2019, 4 y en 2020, 3.3, es decir, que este último año asesinaron a mil 198 personas relacionadas a delitos delincuencial.

Además, la Fiscalía General de Justicia en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana han cateado 397 domicilios, han detenido a 692 y 72 eran sujetos prioritarios.