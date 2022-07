Confunde a usuarios el doble cierre de la Línea 1 del Metro

El doble cierre que tendrá la Línea 1 a partir de este fin de semana ha causado confusión entre los usuarios. “No, no sabía, sólo vi en internet que iban a cerrar de Pantitlán a Salto del Agua la otra semana, el lunes, pero no que este fin iba a cerrar el otro tramo (Observatorio a Isabel la Católica). Yo uso esta línea cada fin de semana, vengo a la Merced a comprar mi carne, ahora me voy a ir yo creo en los RTP”, señaló el señor Roberto Martínez.

En un recorrido realizado por este diario en las estaciones de la Línea 1 que cerrarán este fin de semana, César Hernández, técnico de servicio de televisión por cable, comentó en la parada de Arcos de Belén cuál será su plan alterno de transporte: “Voy al hospital de rehabilitación que está por Coapa, estoy viendo otras rutas porque está complicado llegar. Tengo que usar la L1 porque transbordo en Pino Suárez, pero sí es algo tedioso que no esté en funcionamiento el Metro. En el Google Maps busqué y me marcó esta ruta como alterna para el regreso. Hago más tiempo, como 50 por ciento más”.

Debido a los trabajos preparatorios para la modernización de la Línea 1 del Sistema de Colectivo (STC) Metro, el sábado y el domingo el tramo de Observatorio a Isabel la Católica no brindará servicio, por lo que la Secretaría de Movilidad (Semovi) desplegó 180 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que harán paradas en las inmediaciones de cada una de las estaciones que cerrará.

El traslado es totalmente gratuito y sólo este fin de semana tendrá tres circuitos: de Pino Suárez a Observatorio; de Pino Suárez a Tacubaya: y de Balderas a Tacubaya. De las primeras, su estación provisional, que fue habilitada con tubos metálicos que sostienen una techumbre de acrílico, está ubicada en la calle de San Jerónimo, mientras que la tercera está sobre la calle Arcos de Belén.

Este cierre de dos días se debe a los trabajos preparatorios que lleva a cabo el STC para la modernización de toda la Línea 1 del Metro, que a partir del próximo 11 de julio mantendrá sin servicio el tramo de Pantitlán a Salto del Agua durante ocho meses; es decir, hasta marzo de 2023.

Para que los más de 500 mil usuarios diarios de la Línea conozcan este programa del Metro, las autoridades del STC y de la Semovi han distribuido en la red carteles pegados en vagones, donde anuncian los cierres, así como personal en andenes con megáfono brindan información, y otros más en la calle entregan folletos informativos que contienen alternativas de movilidad.

“¿Saben cuántas personas caben en un convoy del Metro? Alrededor de mil 200; ahora imagínense a esas personas con prisa y enojadas. Hay que ser pacientes e informarles a los usuarios en donde abordar, qué circuitos hay y a qué hora se da el servicio”, indicó personal de la Red de Transporte de Pasajeros a través de un megáfono a servidores públicos, quienes apoyarán en la dosificación de usuarios a las unidades afuera del Metro Balderas.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Movilidad, el horario que brindarán los camiones de la RTP este fin de semana de Observatorio a Isabel la Católica es el mismo que el del Metro; es decir, el sábado de las 06:00 a las 24:00 horas; y el domingo de las 7:00 a las 24:00 horas.