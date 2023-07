Congreso de CDMX sesiona sólo 7 minutos por falta de diputados

Por segunda vez en este mes, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México no pudo sesionar debido a las faltas de los diputados.

El martes la sesión virtual de conferencia en la que participan los diputados de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política no se concretó pues no hubo suficientes legisladores de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias y en consecuencia no hubo aprobación para el orden del miércoles.

Recomendado para ti: Aspirantes opositores ya planean cambios a la CDMX

Ayer, así como inició se dio por terminada la sesión que duró tan solo siete minutos.

El Congreso tiene dos periodos en los que sesiona de manera común y dos periodos de receso, ahí es cuando la Comisión Permanente trabaja. Uno de los recesos abarca del 1 de junio al 31 de agosto, en ese periodo las comisiones están obligadas a discutir sus pendientes hasta resolverlos y también dictaminan proyectos enviados por la Permanente.





El reclamo que surgió entre los propios congresistas, tanto el martes como el miércoles, es que se les descuenten las faltas a los legisladores que no cumplen con sus tareas asignadas.

El diputado priísta presidente de la Mesa Directiva, Fausto Manuel Zamorano Esparza lamentó que el martes no se conectaron nueve diputados, de un total de 17 y los responsabilizó por no poder concretar el trabajo legislativo.

CDMX Quieren registrar a perros y gatos chilangos como familia





Zamorano, al abrir la sesión de la Permanente con un quórum de 15 legisladores presentes, declaró que es una falta de respeto y una irresponsabilidad que los diputados no cumplan con sus obligaciones. "En estas sesiones en donde la sociedad, la comunidad de la Ciudad de México nos está viendo si trabajamos o no trabajamos", dijo.

Zamorano convocó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política a tomar medidas correspondientes para que dejen de suscitarse estos problemas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





Por su parte, la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo Espinoza, pidió que se entregue un listado con las asistencias de legisladores a las reuniones de conferencia, para evidenciar quiénes son los faltistas.

"Aquellos que dicen que hay retraso legislativo no están" dijo Bravo y señaló el lugar que ocupa el PAN. "No están, ni en conferencia ni en esta sesión. Es muy fácil hablar pero muy difícil mantenerlo en los hechos", agregó.