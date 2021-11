Congreso de la CDMX adeuda ley de trabajadores no asalariados

La ley con la que la Ciudad de México otorgará a trabajadores no asalariados seguridad social y les delimita las zonas de comercio no se ha consolidado a pesar de que el Congreso local acumula 12 iniciativas para crearla.

Entre la primera legislatura y la que ahora trabaja en el recinto de Donceles se han presentado 12 propuestas y ninguna avanzó a pesar de que la Constitución de la Ciudad de México lo marca. La más reciente la presentó la diputada Silvia Sánchez Barrios, pero tiene antecedentes de proyectos impulsados por María Rossete, Diana Sánchez Barrios, e incluso una sí fue aprobada, pero su discusión se pospuso en noviembre del año pasado.

El diputado e integrante de la comisión de trabajo, Temístocles Villanueva, reconoció que están en desacato.

"El congreso está obligado a emitir lo antes posible la ley de no asalariados, porque esa ley es una obligación constitucional que tenemos y que estamos en desacato porque se estableció un plazo específico y no lo hemos cumplido. Entonces, la respuesta es que los diputados legislen por supuesto y que empiecen a discutir este tema, que incluyan a todos los sectores no asalariados", refirió.

Esta ley debe garantizarle a este sector el derecho al trabajo y el acceso a seguridad social y créditos de vivienda. Villanueva explicó que todos los oficios que se desarrollan en el espacio público se consideran trabajo no asalariado pues así lo reconoce la Constitución.

Actualmente sólo existe un reglamento que establece un listado de quiénes son estos trabajadores, pero la Ley que se apruebe debe rebasarlo para dar mayor certidumbre jurídica.

Con el uso de las nuevas tecnologías, los oficios han cambiado y eso incluye, por ejemplo, a los repartidores de las aplicaciones pues ejercen su labor en el espacio público y las empresas que los utilizan no reconocen ser sus patrones.

"Los trabajadores no asalariados no tiene un patrón, ofrece un servicio, así como está el tema de los repartidores de aplicaciones también están los paseadores de animales de compañía, los guías turísticos... son sectores muy amplios", dijo.

Al respecto, el titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Rodríguez, aseguró que este tema tiene que entrar a una dinámica y un análisis distinto porque lleva décadas que no se actualiza el reglamento de trabajo no asalariado.